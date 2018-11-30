Федеральный эксперт рассказал барнаульцам как прокачать маркетинг в своей компании

Мы подбираем интересные тематики, приглашаем лучших спикеров для наших клиентов. У нас приезжали и Игорь Манн, и Максим Батырев. Благодаря этому наши партнеры получают лучшие практики, узнают, как привлекать клиентов. Мы улучшаем продажи, повышаем чеки, помогаем клиентам улучшать бизнес. Важно, что есть обратная связь от спикеров. То есть можно не просто послушать, а фактически получить консультацию от лучших российских специалистов.

Меня удивило, что за такое короткое время можно ярко и эмоционально отразить моменты, которые касаются маркетинга. Казалось бы, это простые и понятные вещи: задуматься о названии компании, как излагать стратегию, миссию. Но все, что простое — оно правильное.

Спикер впечатлил подходом к подаче материала и вовлеченностью в практическую часть.

Подчеркнуты очень важные моменты — это ошибки, которые делают предприниматели. Как делать, говорят все. А вот как не делать, да еще с примерами, говорят немногие.

Ну и приятно видеть, как Альфа-Банк относится к своим клиентам: приглашает спикеров федерального уровня.