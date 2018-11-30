Федеральный эксперт рассказал барнаульцам как прокачать маркетинг в своей компании

Российские компании пренебрегают маркетингом, уверен Тарасенко. Многие говорят: это полезная вещь, но «моему бизнесу он не нужен».
Роман Тарасенко,
маркетолог:
На самом деле 80% маркетинговых инструментов универсальны для любого бизнеса. Поэтому ваша задача посмотреть через свою призму — как это применить в своем бизнесе. Маркетинг хорошо работает и для личного бренда, в чем я убедился во время сотрудничества с Андреем Малаховым и Ксенией Собчак.
Как работает маркетинг? По словам Тарасенко, в основе маркетинга лежит движение: человек из состояния «какой я есть» хочет перейти в состояние «каким я должен быть».
Роман Тарасенко,
маркетолог:
Переход из позиции «какой я есть» в «каким я должен быть» — это зачастую то, что мы с вами в маркетинге упаковываем. Это и есть перемычка ценности. То, что человек покупает, должно максимально вести его к тому, каким он себя видит.
Как улучшить свой маркетинг? 6 приемов от Романа Тарасенко
Проверьте свое название на фоносемантику — то есть на благозвучность. Это можно сделать на многих бесплатных сайтах.
Роман Тарасенко,
маркетолог:
Мы, например, не любим шипящие звуки. Это очень важное правило. Представьте, вы идете по темному переулку. И слышите две разные фразы: «по голове ударю» или «башку расшибу». В первом случае понимаешь, что есть шанс договориться. Во втором — нафиг, беги, не оборачиваясь. У нас, в русском языке, действительно такое критическое восприятие шипящих.
В хорошем тексте должно быть не про вас, а про то, что вы можете сделать для клиента.
Роман Тарасенко,
маркетолог:
Открывая описание большинства фрилансеров в Instagram, я вижу, что они очень любят показать свои «медали», ордена и прочие достоинства. Но я не понимаю, зачем мне это. Допустим, я хочу нанять дизайнера. Какой критерий для меня будет самым важным помимо портфолио? Например, соблюдение сроков. Я хочу такого дизайнера, который сразу пишет — сдаю работу в срок, а если нет, то вы ничего не платите. Даже если он будет просить на 10% больше, я пойду к такому специалисту. Поэтому выставлять, почему ты полезен — это самая приоритетная составляющая, если вы формируете текст про себя.
В маркетинге всегда все можно сделать лучше — это универсальное правило еще от Генри Форда. В 21-м веке, когда приходится бороться за внимание клиента, лучше — значит проще.
Роман Тарасенко,
маркетолог:
Пишите так, как привыкли говорить. Есть простое правило копирайтинга: не важно, что вы пишете (статью, книгу, смс), мысленно подставьте перед текстом фразу «Короче, Вася, блин…» И после этого объясняйте, чем занимается ваша компания. Тогда вы сможете понятно и лаконично объяснить суть своей деятельности.
Еще Уинстон Черчилль говорил, что для мотивации генералов не надо использовать в речи пассивный залог и сложные конструкции. Именно динамика мотивирует людей.
Роман Тарасенко,
маркетолог:
Мы часто пишем на сайте: «в нашей компании производится ремонт окон». Напишите просто: «ремонтируем окна». Это сразу придаст речи динамику и объясняет, что вы действительно делаете.
Определитесь, что ваш клиент и почему он приходит к вам. Помните: никакой маркетолог не знает лучше вас, кто покупает вашу продукцию.
Роман Тарасенко,
маркетолог:
Мы консультировали компанию, которая производит кондитерские изделия в Волгограде. Какое-то агентство написало им, что их основной клиент — это разведенный 42-летняя женщина, бухгалтер. Услышал это и понимаю — что-то не сходится. Отправили сотрудников в супермаркеты, чтобы они смотрели, кто берет торты. Выяснилось, что это женщина 24 лет с одним или двумя детьми. Это совершенно другая целевая аудитория! Да, среди покупателей есть и бухгалтеры, и одинокие мужики, но не они генерируют нашу выручку.
Краткость — один из приоритетов маркетинга в 21-м веке. Почему первоначально в Twitter сообщения были ограничены 140 знаками? Потому что это длина смс-сообщения. А сколько человек способен прочитать без потери концентрации внимания? Именно 140 символов.
Роман Тарасенко,
маркетолог:
Сейчас с каждым днем среди ваших клиентов будет все больше тех людей, у которых дефицит внимания. Если ты за две секунды не расскажешь, почему это важно, клиент уйдет. Почему, например, программа Юрия Дудя начинается с нарезки самых цепляющих моментов? Потому что зритель может не знать героя, но зацепится за что-то интересное в короткой нарезке и начнет смотреть.
Лариса Чернышова,
руководитель по малому бизнесу ОО «Алтайский» Альфа-Банка:
Мы подбираем интересные тематики, приглашаем лучших спикеров для наших клиентов. У нас приезжали и Игорь Манн, и Максим Батырев. Благодаря этому наши партнеры получают лучшие практики, узнают, как привлекать клиентов. Мы улучшаем продажи, повышаем чеки, помогаем клиентам улучшать бизнес. Важно, что есть обратная связь от спикеров. То есть можно не просто послушать, а фактически получить консультацию от лучших российских специалистов.
Наталья Киль,
начальник отдела маркетинга компании «Мартика»:
Меня удивило, что за такое короткое время можно ярко и эмоционально отразить моменты, которые касаются маркетинга. Казалось бы, это простые и понятные вещи: задуматься о названии компании, как излагать стратегию, миссию. Но все, что простое — оно правильное.
Евгений Русин,
директор по развитию «Института биорегуляции и физиологии человека»:
Спикер впечатлил подходом к подаче материала и вовлеченностью в практическую часть.
Подчеркнуты очень важные моменты — это ошибки, которые делают предприниматели. Как делать, говорят все. А вот как не делать, да еще с примерами, говорят немногие.
Ну и приятно видеть, как Альфа-Банк относится к своим клиентам: приглашает спикеров федерального уровня.
Наталья Гордейчик,
руководитель агентства деловых событий «Магис-Бизнес»:
Сегодня пришла на Романа Тарасенко в качестве участницы, а не организатора его мероприятий. Когда ты организатор, многие вещи все равно пропускаешь, потому что занят другими моментами. Сейчас я хочу услышать инструменты, чтобы протестировать свой бизнес. Во время сегодняшней встречи поняла, что нужно более четко и ясно прописать свое позиционирование.