Глава ВТБ Андрей Костин представил 7 ключевых направлений развития финансового рынка России

— Никогда в своей новейшей истории Россия не подвергалась столь агрессивному внешнему давлению. Экономика выстояла и продолжает работать. В этом году, по нашим оценкам, темпы роста будут близки к нулевым, что, конечно, не оптимально, но и не катастрофа. Теперь экономике предстоит вернуться в состояние «нормальности» — пусть и «новой нормальности». И в сложившихся непростых условиях важно, что вопросы долгосрочного развития не отодвигаются на второй план, — сказал глава ВТБ.