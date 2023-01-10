Граница на ржавом замке. Какие погранпереходы реконструируют на Алтае

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Статистика не знает, сколько в СССР стульев, однако количество погранпереходов между Россией и Казахстаном ей хорошо известно. Их перечислили altapress.ru в «Росгранстрое».
По информации ведомства, на российско-казахстанском участке госграницы 52 пункта пропуска: 30 автомобильных, 19 железнодорожных, один речной и еще два не функционируют.
В Алтайском крае действуют 12 переходов:
- 7 автомобильных — Веселоярск, Горняк, Кулунда (Шарбакты), Малиновое Озеро, Михайловка, Павловка (Славгород), Топольное;
- 4 железнодорожных — Кулунда, Локоть, Невяровская, Третьяково;
- 1 воздушный — Барнаул.
Несмотря на то, что в крае находится почти четверть всех русско-казахских погранпереходов, ни один из них реконструировать не собираются.
Там, где нас нет
Соседним регионам повезло несколько больше. Погранпереходы между РФ и Казахстаном реконструируют в Омской и Новосибирской областях. Кроме того, заключен контракт на модернизацию автомобильного пункта пропуска между Республикой Алтай и Монголией в Ташанте.
Срок реализации последнего: 2022−2027 годы. Показатели планируемой пропускной способности после реконструкции составят 1020 транспортных средств (из них 400 грузовых, 600 легковых и 20 пассажирских) и 4 тыс. человек в сутки. В настоящее время проектная пропускная способность составляет порядка 100 машин в день.
Начальник Сибирского таможенного управления Александр Ястребов отмечал, что переход приобретает особую актуальность в условиях развития новых транспортных коридоров, завершения строительства монгольского участка дороги, соединяющей Китай и Россию, и прогнозируемого увеличения транзита китайских товаров через Монголию.
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