HRCOMM 2024 — HR как искусство

Это масштабный форум для специалистов в сфере подбора персонала, а также собственников компаний.
Для вас будут выступать спикеры из таких компаний, как PepsiCo, Вкусвилл, Яндекс, Альтерра, Энтерра Софт и многие другие. Разберем, что делать, чтобы обеспечить кадровую стабильность в компании, как научить сотрудников самостоятельности и творчеству, а также узнаем лайфхаки в общении с собственниками компаний.
4 июля, 10:00-22:00
Парк-отель «Чайка», Барнаул
HRCOMM 2023
Посмотреть как это было: https://hrcomm.ru/#2023
HRCOMM 2024
Узнать больше информации и приобрести билет можно на сайте: https://hrcomm.ru
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