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HRCOMM 2024 — HR как искусство

Приглашаем вас на форум HRCOMM 2024!

Форум HRCOMM 2024.
Форум HRCOMM 2024.
Источник: ИП Бирюкова Д. И.

Это масштабный форум для специалистов в сфере подбора персонала, а также собственников компаний.

Для вас будут выступать спикеры из таких компаний, как PepsiCo, Вкусвилл, Яндекс, Альтерра, Энтерра Софт и многие другие. Разберем, что делать, чтобы обеспечить кадровую стабильность в компании, как научить сотрудников самостоятельности и творчеству, а также узнаем лайфхаки в общении с собственниками компаний.

4 июля, 10:00-22:00

Парк-отель «Чайка», Барнаул

HRCOMM 2023

Посмотреть как это было: https://hrcomm.ru/#2023

HRCOMM 2024

Узнать больше информации и приобрести билет можно на сайте: https://hrcomm.ru

Телеграм-канал форума

https://t.me/hrcomm_forum

Предоставляем скидку в 1 000 руб.

Название промокода: ALTAPRESS

Промокод действует до 26 июня 2024 г.

Форум HRCOMM 2024.
Форум HRCOMM 2024.
Источник: ИП Бирюкова Д. И.

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