Индексный продукт: вклад с доходностью фондового рынка.

В декабре Банк России сообщил, что за последние 13 месяцев вкладчики забрали из банков 15,5 млрд долларов и на счетах осталось «всего» 61,4 млрд. Узнать, куда в основном направились сбережения россиян, можно из статистики Московской биржи. В 2020 году на площадку пришли 4,2 млн человек. Это больше, чем за весь прошлый год. Общее количество физлиц, открывших брокерские счета на этой торговой площадке, к декабрю превысило 8 млн.

Среди главных вопросов, стоящих перед инвесторами, которые только пришли на фондовый рынок, — как правильно вложить сбережения и получить доход? Как исключить малейшую вероятность потери собственных средств? Как выбрать оптимальный продукт для знакомства с биржевым рынком?

С чего начать?

Среди инновационных финансовых инструментов с привлекательными условиями обслуживания и хорошей доходностью выделяется индексный продукт банка «Фридом Финанс». Это финансовое решение подойдет тем, кто хочет получить доходность выше депозита, не рискуя первоначальной суммой вложений. Сегодня этот продукт доступен квалифицированным инвесторам.

В прошлом году индексный продукт принес клиентам прибыль, которая превысила показатель 2018 года более чем в 2,5 раза. Его доходность в 2019 году составила 10,4%. Это в 1,5 раза выше средней максимальной ставки по банковским депозитам. Причем величина доходности не ограничена. По итогам этого года показатель может быть еще выше, учитывая активность эмитентов на фондовом рынке. После весеннего падения американский рынок растет особенно интенсивно: рост индекса S&P 500 с марта и на конец декабря этого года составил более 65%, а индекс РТС за тот же период вырос на 50%. Ключевая роль в финансовом продукте банка «Фридом Финанс» как раз отведена «голубым фишкам» американского и отечественного рынка. К слову, наибольшую доходность по индексному продукту в 2019 году принесли ценные бумаги McDonald’s, Apple и Microsoft.

Индексный продукт — эксклюзивно для рынка

Преимущество индексного продукта в том, что при потенциале к неограниченной доходности первоначальные вложения инвестора абсолютно защищены. Банк входит в систему страхования вкладов, поэтому вложения до 1,4 млн рублей застрахованы в АСВ. Начальный капитал, необходимый для открытия индексного продукта, — 100 тысяч рублей. Далее рассмотрим механику работы.

Клиент открывает депозит «Проценты, вперед инвестиционный» под 5,5% годовых, проценты со вклада выплачиваются клиентам авансом. Только эта сумма используется в операциях на бирже и на нее приобретаются ценные бумаги эмитентов. На выбор клиента более 15 «голубых фишек»: Google, Boeing, Facebook, «Алросы», «Роснефти» и других компаний, которые являются локомотивами экономики своих стран. При желании клиент может собрать портфель или выбрать одну компанию в качестве приоритетной. Эксперты «Фридом Финанс» всегда подскажут наиболее оптимальную стратегию инвестирования.

С ростом стоимости портфеля или ценной бумаги на рынке растет и итоговая прибыль клиента. Инвестор может зафиксировать стоимость акции на пике в течение действия продукта и получить дополнительный доход. Если ценные бумаги подешевели, вкладчик гарантированно получит сумму вклада по окончании срока его действия. В 2020-м активность фондового рынка выше прошлогодней, и интерес частных инвесторов к комплексным финансовым продуктам заметно возрос. Поэтому банк ждет обновления показателя максимальной доходности продукта по итогам текущего года.

Подведем итог. Индексный продукт является оптимальным решением для квалифицированных инвесторов, предпочитающих сверхнадежные вложения. Узнать о продукте более подробно и получить персональную консультацию можно в офисе банка, расположенном по адресу Красноармейский проспект, 51а, или по телефону +7 385 229-99-65 .

Справка

Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФФИН Банк») — российский частный банк, основанный в 1990 году. Банк является одним из ведущих игроков в секторе частных инвестиций на рынках России и Казахстана. Входит в международную группу компаний Freedom Holding Corp. Банк имеет лицензии на осуществление дилерской, брокерской и депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. В настоящее время открыто более 25 офисов Банка «Фридом Финанс» на территории России.

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