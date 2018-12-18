Инноваторы нуждаются в фокусе.

Каждая восьмая компания в сегменте МСБ в Алтайском крае специализируется на производстве инновационной продукции. В регионе созданы одни из лучших в стране условий для развития высокотехнологичного бизнеса, считают участники.

По уровню инновационной активности бизнеса Алтайский край сегодня занимает лидирующие позиции не только в Сибири, но и в стране. Разработкой и производством высокотехнологичной продукции в регионе занимаются почти 13% крупных и средних организаций. Для сравнения, в России этот показатель составляет 8,5%, в Сибири — 7,3%. А удельный вес малых предприятий, осуществляющих технологические инновации, составляет 15,9%. По этому показателю регион занимает второе место в стране.

Павел Дитятев,

заместитель председателя Правительства Алтайского края , министр экономического развития Алтайского края:

Наличие высокотехнологичных предприятий, обладающих современными инновационными технологиями и производствами и формирующих высокопроизводительные рабочие места, позволило Алтайскому краю занять 13-ю строчку федерального рейтинга агентства «Эксперт РА» по уровню инновационного потенциала регионов.

По данным регионального минэконом­развития, алтайские инноваторы специализируются на разработках и выпуске продукции в сфере пожаротушения, нефтехимии, машиностроения, энергетического оборудования, композитных материалов. Например, стеклопластиковые штанги для нефтедобычи, разработанные Бийским заводом стеклопластиков, недавно прошли испытания на площадках ПАО «Татнфеть» и в ближайшее время будут внедрены в производство нефтяной компании. А ПАО «Лукойл» проявляет интерес к пакетно-вихревым установкам, разработанным компанией «ЗИАС МАШИНЕРИ».

Константин Денисенко,

генеральный директор «ЗИАС МАШИНЕРИ»:

Для нас рынок сбыта — европейская часть страны. Большая часть уходит в Москву и Санкт-Петербург. Есть заказчики и в Алтайском крае, но их относительно немного.

Помимо вихревых установок для нефтяной отрасли в инновационном сегменте бизнеса компании — производство 3D-принтеров по собственной технологии.

По словам заместителя министра экономического развития Алтайского края, начальника управления инновационного развития и кластерной политики Минэкономразвития Алтайского края Алексея Ерохина, активен бизнес и в сфере информационных технологий. Это разработчики систем электронной коммерции и программного обеспечения, в том числе для мобильных платформ, сайтов и интернет-магазинов, игр.

Системная кооперация

Наталья Магель,

руководитель Центра предоставления гарантий , НО «Алтайский фонд МСП»:

Мы отмечаем следующий тренд: ряд компаний, производящих до недавнего времени стандартные линейки товаров или продуктов, сегодня развивают инновационные технологии в производстве — так предприятия ищут возможности найти своего покупателя, предложив уникальный продукт для своего рынка.

Рост инновационного бизнеса в Алтайском крае предприниматели связывают и со сложившейся в регионе системой поддержки высокотехнологичных производств.

Константин Денисенко,

генеральный директор «ЗИАС МАШИНЕРИ»:

Очевидно, что региональное правительство повернулось лицом к инновационному бизнесу. Это случилось примерно два-три года назад. Появились краевые организации, оказывающие как финансовую, так и нефинансовую помощь МСП, чья деятельность связана с инновациями.

В числе таких организаций — бизнес-инкубаторы, центр инноваций социальной сферы, региональная гарантийная организация, работающая в составе Алтайского фонда МСП, центр кластерного развития, инжиниринговый центр, центры коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием, фонд микрозаймов. Для внедрения новейших разработок в сельскохозяйственное производство создан Алтайский научный центр агробиотехнологий. Кроме этого, в крае действуют шесть центров молодежного инновационного творчества, инжиниринговый центр «Промбиотех» на базе Алтайского государственного университета, Институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии в структуре Алтайского государственного технического университета.

Как рассказал директор Алтайского центра кластерного развития (АЦКР) Сергей Кореннов, в регионе создано пять территориально-производственных кластеров — биофармацевтический «Алтайбио», аграрного машиностроения «АлтаКАМ», энергомашиностроения и энергоэффективных технологий «АЛТЭК», полимерный композитный «Алтайполикомпозит» и Барнаульский промышленный химический «БПХК».

Сергей Кореннов,

директор Алтайского центра кластерного развития ( АЦКР):

В кластерные объединения региона вовлечено более 95 организаций. На ведущих кластерных предприятиях ежегодный прирост выручки стабильно составляет около 10 процентов, объем выпущенной продукции превысил 12 процентов от объема отгруженных товаров собственного производства в Алтайском крае.

Помимо инфраструктуры инновационного предпринимательства, организованной «сверху», в Алтайском крае есть успешные примеры некоммерческой кооперации «снизу». В 2016 году по инициативе бизнеса в регионе появилась Ассоциация поддержки инноваций (АПИ) в сфере информационных технологий. По словам сооснователя АПИ, учредителя компаний «Фриматик» и «Митра» Дениса Газукина, эта некоммерческая организация занимается развитием региональных профессиональных IT-сообществ, проводит образовательные и нетворкинговые мероприятия — митапы, хакатоны, конференции.

Денис Газукин,

сооснователь АПИ , учредитель компаний «Фриматик» и «Митра»:

Наша цель — сделать рынок инновационных технологий шире и качественнее. Как крупные компании, мы заинтересованы в том, чтобы на рынке было больше специалистов-разработчиков, а сам рынок был бы разнообразнее. И мы стимулируем предпринимательство в области высоких технологий создавать стартапы, действовать и развиваться. А региональное правительство нам в этом активно помогает — информирует предпринимателей, предоставляет площади под тренинги и конференции и оказывает финансовую поддержку.

За 2,5 года АПИ провела более 80 мероприятий, которые посетили более 3 тыс. специалистов и руководителей бизнеса.

Субсидии и гранты

Все опрошенные журналом «Эксперт-Сибирь» инновационные компании заявили о том, что стараются пользоваться существующими в регионе инструментами господдержки для развития бизнеса.

Роман Ненашев,

заместитель директора по коммерции компании «Источник Плюс» ( разработчик и производитель инновационных систем пожаротушения):

В 2015—2016 годах господдержка позволила нам приобрести новое оборудование и существенно расширить производство. Тогда мы купили станок с ЧПУ за 5 млн рублей и двухходовой пресс за 10 млн рублей. Бюджет компенсировал нам половину стоимости оборудования в виде гранта. Объемы у нас растут, и мы довольны оказанной поддержкой.

Константин Денисенко,

генеральный директор «ЗИАС МАШИНЕРИ»:

«ЗИАС МАШИНЕРИ» господдержка позволила приобрести в лизинг 5-ти координатный обрабатывающий центр стоимостью 12 млн рублей и координатно-пробивной пресс стоимость 19 млн рублей. «Мы воспользовались возможностью компенсировать большую часть от первоначального взноса за оборудование, которое позволяет повысить качество выпускаемых изделий и расширить их номенклатуру.

По словам Алексея Ерохина, наиболее востребована бизнесом поддержка, оказываемая Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям). В 2018 году Фонд предоставил гранты 10 малым инновационным компаниям края на общую сумму 66 млн рублей. Среди «счастливчиков» — компании «Агролен» и «Сибэкспорт». Каждую из этих организаций Фонд содействия инновациям поддержал на 15 млн рублей. На эти деньги «Агролен», к примеру, смог купить оборудование для производства таких уникальных видов продукции, как полисахаридно-лигнановый комплекс для хлебобулочной и кондитерской промышленности, заменитель цельного молока на основе льняного жмыха, биовитаминные комплексы и добавки на основе льна.

Также в числе ключевых мер поддерж­ки — оказание услуг по линии регионального центра инжиниринга (разработка программ модернизации, проведение промышленных испытаний, сертификация, патентование и другие), выделение грантов инновационным машиностроительным предприятиям, субсидирование затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Акцент на инновации

Несмотря на наличие институтов развития и программ поддержки, бизнес Алтайского края считает, что регион нуждается в большем фокусе на инновации.

Константин Денисенко,

генеральный директор «ЗИАС МАШИНЕРИ»:

В Алтайском крае созданы очень хорошие условия для развития выкотехнологичных производств, но они могут быть лучше. Например, в Алтайском крае, к сожалению, нет машиностроительного кластера близкой к нам специализации, поэтому мы сегодня активно обсуждаем этот вопрос с региональными властями.

Денис Газукин,

сооснователь АПИ , учредитель компаний «Фриматик» и «Митра»:

Чего бы нам хотелось для развития в Алтайском крае? Специального фонда, региональной целевой программы для развития IT-сектора. Этого пока нет. Но бизнес и власть начали обсуждать эти вопросы. Надеюсь, что подвижки с уровня обсуждения перейдут на уровень законодательный и исполнительный.

В свою очередь минэкономразвития Алтайского края намерено способствовать большему участию регионального бизнеса в инновационных программах федерального уровня. В частности, в корпоративных акселераторах Российской венчурной компании, Фонда Сколково, Фонда развития интернет-инициатив. На краевом уровне запланирован запуск в следующем году собственного регионального акселератора для упаковывания качественных инновационных проектов, прорабатывается вопрос строительства промышленного технопарка с привлечением федеральных ресурсов.

Павел Дитятев,

заместитель председателя Правительства Алтайского края , министр экономического развития Алтайского края:

Мы намерены поддерживать статус Алтайского края как одного из самых инновационных регионов России, поэтому работа в этом направлении будет продолжена.

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