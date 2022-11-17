Интеллектуальные игры «БКС»

Финансовая группа «БКС» в честь своего 27-летие провела закрытую встречу в ресторане «Бирдок» при участии магистра клуба «Что? Где? Когда?» Александра Друзя.

Директор дополнительного офиса «Алтайский» «БКС Мир Инвестиций» Виталий Шульга выступил перед гостями с приветственным словом, в котором отметил ценность подобных мероприятий для улучшения коммуникации между компанией и клиентами.

В интеллектуальном состязании за звание лучших боролись 6 команд, участниками которых стали гости вечера. Ведущим игры выступил бессменный маэстро Александр Друзь.

Нетривиальные вопросы были посвящены всевозможным аспектам жизни — от знания исторических событий до включения смекалки и логики. Участники проявляли интеллектуальный задор, внимательность и умение схватывать подсказки господина-ведущего налету.

Кроме игры гостей ждали и другие развлечения: фотозона с живой совой, винное казино, блэк-джек, интерактивные игры от OMG Games (ОМГ Геймс), живая музыка, гастрономические угощения и премиальные вина.

Кульминацией вечера стал тожественный вынос праздничного торта от студии кулинарного искусства «Глазурь».

Закрытая встреча в ресторане «Бирдок». ООО «Компания БКС»

Победители игры получили ценные подарки от партнеров вечера: релакс-центра «Grand Float"(Гранд Флоат), центра здоровья и спорта «River» (Ривер) и компании Taysee (Тейси).

Лучший игрок вечера получил сертификат от гостиничного комплекса «Altai Palace» (Алтай Палас) и букет от мастерской авторских букетов «Цветочный лис».

Закрытая встреча в ресторане «Бирдок». ООО «Компания БКС»

Компания «БКС Мир инвестиций» в дальнейшем нацелена не только предлагать клиентам лучшие инвестиционные услуги, но и приятно удивлять необычными форматами закрытых мероприятий.