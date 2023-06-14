14 июня
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Экономика
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ИТ-сервисы Мазда Мотор Рус разместились в защищенном облаке билайн

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) предоставил пул вычислительных ресурсов для официального российского дистрибьютора автомобилестроительной корпорации, выпускающей автомобили «Мазда». Выбор в пользу облака был продиктован необходимостью локализовать ИТ-инфраструктуру на территории РФ с учетом требований 152-ФЗ «О персональных данных». Помимо этого, компанию обеспечили отказоустойчивой масштабируемой инфраструктурой с резервным копированием и круглосуточной онлайн поддержкой.

ИТ-сервисы Мазда Мотор Рус разместились в защищенном облаке билайн.
ИТ-сервисы Мазда Мотор Рус разместились в защищенном облаке билайн.
Фото: ru.freepik.com, автор starline.

Для соблюдения законодательства компании необходимо было в кратчайшие сроки развернуть большое количество серверных мощностей, соответствующих требованиям регуляторов. При этом в Мазда Мотор Рус понимали, что построение собственного защищенного сегмента требует существенных финансовых вложений и времени. Капитальные затраты на покупку собственного оборудования и найм дополнительных специалистов для его обслуживания не соответствовали стратегии развития компании. Поэтому приняли решение арендовать вычислительные ресурсы у сервис-провайдера по модели Инфраструктура как услуга (IaaS).

В ходе проекта команда облачного провайдера помогла не только с миграцией ИТ-сервисов, но и связала ИТ-инфраструктуры Мазда Мотор Рус и головного офиса, организовала отказоустойчивый механизм резервного копирования данных, а также предоставила свою экспертизу в области ИБ.

Александр Загрудный,
директор по информационным технологиям Мазда Мотор Рус:

При выборе облачного провайдера мы особое внимание уделяли вопросам информационной безопасности и защите клиентских данных в облаке, в частности, соответствию требованиям законодательства по обработке и хранению ПДн. Специалисты beeline cloud предоставили необходимую экпертизу.

Сергей Кондратьев,
коммерческий директор beeline cloud:

Сегодня многие представительства зарубежных брендов столкнулись с задачей максимально быстрого переноса ИТ-инфраструктуры в облака, и мы стараемся предложить отлаженный механизм миграции, учитывая особенности крупных заказчиков. Понимая специфику и пожелания такого известного и крупного заказчика как Мазда Мотор Рус, мы подобрали набор решений, которые, c одной стороны, увеличивают быстродействие ИТ-сервисов в полностью защищенном сегменте, а, c другой, позволяют их развивать.

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