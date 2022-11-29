Итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» подведут на стратегической сессии

Предприятия Алтайского края приглашают принять участие в стратегической сессии по итогам реализации национального проекта «Производительность труда», которая состоится в Барнауле 5 декабря на базе, НО «Алтайский фонд МСП».

Организаторами данного мероприятия выступают министерство экономического развития Алтайского края и КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

Центральной темой стратсессии станут результаты реализации национального проекта «Производительность труда» на территории нашего региона, в том числе развитие сети точек кипения Hi-Tech, цифровизации, а также подведение итогов ежегодного краевого конкурса «Лучшие практики наставничества».

В рамках мероприятия запланировано выступление федеральных экспертов в области производительности труда, а также региональных участников нацпроекта, которые поделятся реальным опытом внедрения бережливых технологий в процесс производства.

Также предусмотрена возможность посещения производственных площадок одного из предприятий-участников национального проекта: ООО УК «АЗПИ» или ООО «Мартика».

Для участия в стратегической сессии приглашаются представители предприятий-участников нацпроекта, федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также институтов развития и общественных объединений. Помимо этого, на мероприятии ждут потенциальных участников национального проекта.

Подать заявку для участия в стратегической сессии можно в в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей.

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.