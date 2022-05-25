25 мая
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Экономика

Итоги шестимесячной реализации нацпроекта «Производительность труда» подвело ЗАО «ПО «Спецавтоматика»

День информирования по итогам шести месяцев реализации национального проекта «Производительность труда» подвели 20 мая на ЗАО «ПО «Спецавтоматика». Мероприятие было организовано при поддержке регионального центра компетенций в сфере повышения производительности (РЦК).

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития».

В подведении полугодовых итогов реализации нацпроекта приняли участие сотрудники предприятия, эксперты РЦК и представитель министерства экономического развития Алтайского края.

Посредством применения инструментов бережливого производства при реализации проекта «Производство узла управления спринклерного воздушного в комплекте с акселератором» на предприятии были организованы рабочие места по системе 5С, разработаны стандарты рабочих мест и операций на потоке.

К моменты закрытия проекта удалось увеличить выпуск узлов управления с 17−20 штук до 23−25 штук в смену (рост на 20%), снизить незавершенное производство на 31%, время протекания процесса на 62%.

Руководитель проектного офиса Мария Курепина обозначила достигнутые результаты проекта и целевые ориентиры на следующие 2,5 года участия в нацпроекте.

Генеральный директор ЗАО «ПО «Спецавтоматика» Александр Чудаев в своем выступлении отметил эффективную работу экспертов регионального центра компетенций и рабочей группы, а также рассказал о достигнутых показателях производительности труда и их влиянии на развитие компании в условиях высокой конкуренции.

Кроме этого, он заявил о необходимости постоянного развития производственной системы и заинтересованности руководства компании в поддержании изменений и улучшений на производстве.

За результативную работу по реализации национального проекта девять самых активных участников рабочей группы торжественно наградили дипломами и ценными подарками.

Отметим, что сегодня ЗАО «ПО «Спецавтоматика» — это уникальное российское предприятие, которое специализируется на комплексной защите объектов от пожара: обследование, проектирование, изготовление, поставка, монтаж, гарантийные и послегарантийные сервисные обязательства.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также, обратившись в Минэкономразвития Алтайского края, по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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