Итоги участия в нацпроекте «Производительность труда» подвел бийский «Водоканал»

Итоги шести месяцев реализации национального проекта «Производительность труда» подвели 27 мая на МУП г. Бийска «Водоканал». Мероприятие прошло при участии экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

В настоящее время «Водоканал» занимается обеспечением потребителей города услугами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Пилотным потоком для внедрения инструментов бережливого производства был выбран процесс аварийного ремонта сетей водоснабжения.

Эксперты РЦК помогли рабочей группе предприятия проанализировать текущее состояние потока, выявить места, где происходят основные потери, а также разработать план мероприятий по решению выявленных проблем и достижению целевого состояния и приступить к его реализации.

В результате проведенной работы всего за полгода предприятие на пилотном потоке сократило незавершенное производство на 10%, снизило время протекания процесса на 21,1%, и нарастило выработку на 16,9%.

Директор муниципального предприятия Людмила Мауль акцентировала внимание на высоких результатах рабочей группы и подчеркнула, что все поставленные задачи и цели были успешно выполнены.

Руководитель проектного офиса Юлия Кузовлева, в свою очередь, обозначила целевые ориентиры на следующие 2,5 года реализации нацпроекта, а руководитель проекта Лариса Федяева в своем выступлении поблагодарила экспертов регионального центра компетенций и рабочую группу.

Самых активных участников рабочей группы наградили грамотами, а при подведении итогов конкурса 5С победителям и призерам были вручены подарочные сертификаты.

Кроме того, в рамках этапа «Тиражирование и совершенствование» на предприятии инициировали и приступили к реализации следующего проекта «Оптимизация процесса ремонта и очистки отстойников канализационных очистных сооружений».

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также, обратившись в Минэкономразвития Алтайского края, по телефонам: (3852) 20−67−92, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.