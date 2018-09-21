Как группа «Открытие» планирует стать одним из лидеров банковского бизнеса в России

Группа «Открытие» переживает глобальную трансформацию. Как известно, в 2017 году акционером банка с долей 99,99% стал Банк России, а в начале 2018 года было объявлено о масштабном слиянии ряда крупных игроков в сфере банковского бизнеса и страхования под единым брендом «Открытие». Помимо банка «Открытие» в новую структуру войдут «Бинбанк», банк «Траст», «Росгосстрах банк».

В результате «Открытие» планирует к 2021 году стать одним из сильнейших участников банковского рынка. Чтобы достичь амбициозных целей, банк работает над построением бизнес-процессов на основе лучших рыночных практик, над продуктовой линейкой, внедрением технологических инноваций, развитием клиентского сервиса. О стратегии до 2020 года и масштабных задачах банка рассказала Эльвира Вебер, управляющий банковским бизнесом группы «Открытие» в Алтайском крае, на встрече с журналистами 19 сентября.

Эльвира Вебер,

управляющий финансовой группы «Открытие» в Алтайском крае:

Сегодня группа «Открытие» представлена в восьми федеральных округах и 70 субъектах РФ. В стране действует 950 отделений и 6 тыс. банкоматов. Банк занимает пятое место в России по количеству активных клиентов — физлиц и юрлиц, по объему кредитов частным и юридическим лицам — 7-е и 5-е места соответственно.

Главное событием 2018 года для «Открытия» стала начавшаяся интеграция банков группы. Уже идет объединение «Открытия» и «Бинбанка», юридически это произойдет 1 января 2019 года, после чего бренд «Бинбанка» перестанет существовать. В 2019 году к структуре, которая будет работать под единым брендом, присоединится также Росгосстрахбанк. В результате на банковском рынке появится новый крупный игрок, надежный и современный.

Интеграция — ответственный и трудоемкий процесс. У каждого банка свое программное обеспечение, технологии, бизнес-процессы, продуктовые линейки. Требуется перевести все на единую платформу так, чтобы клиент ничего не заметил и не ощутил неудобств: своевременно, быстро, прозрачно. И это удается. Например, в июле «Открытие» и «Бинбанк» уже объединили сети банкоматов на снятие наличных, и теперь в любом из них клиенты обоих банков могут снимать свои деньги без дополнительной комиссии.

Эльвира Вебер,

управляющий банковским бизнесом группы «Открытие» в Алтайском крае:

Нашим клиентам объединение даст прежде всего новые возможности. Появятся новые продукты на выгодных условиях, услуги будут оказыватьсязначительно быстрее. Мы хотим, чтобы клиенты воспринимали «Открытие» как надежный, современный, технологичный, быстрый и инновационный банк.

«Открытие» и сегодня составляет конкуренцию лидерам рынка. Например, линейка продуктов и услуг для разных групп клиентов постоянно улучшается. Недавно банк в очередной раз снизил ставку по ипотеке и сегодня она одна из самых привлекательных на рынке. Причем, клиенты могут начать оформление кредита, даже не приходя в офис: через сайт банка можно не только подать заявку, но и прикрепить скан-копии необходимых документов, получить одобрение и назначить сделку.

Эльвира Вебер. Анна Зайкова

В 2018 году банк стал активно выдавать кредиты не только на покупку жилья, но и на другие цели. В Алтайском крае за три года планируется вдвое увеличить кредитный портфель частных лиц, а объем привлеченных средств нарастить в 1,2 раза.

Большие планы у «Открытия» в сегменте малого и среднего бизнеса. В Алтайском крае поставлена цель к 2020 году в 5-раз увеличитькорпоративный кредитный портфель, средства юрлиц должны вырастив 4 раза. Такие показатели как скорость принятия кредитных решений, открытия счетов, зачисления средств и т. д., в банке будут соответствовать лучшим рыночным моделям.

Для малого и среднего бизнеса на базе одного из отделений совместно с правительством Алтайского края планируется открыть центр «Мой бизнес», где будет реализован новый подход к предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Здесь же будут консультировать по вопросам открытия и банковского сопровождения бизнеса, в том числе в части кредитования, участия в зарплатных проектах и так далее.

Встреча с журналистами. Анна Зайкова

Банк хочет привлекать клиентов за счет технологического развития, повышения скорости и удобства обслуживания, гибких тарифов, предложения современных и нужных бизнесу и населению продуктов и услуг. В Алтайском крае за три года планируется увеличить клиентскую базу частных лиц — на 30%, юридических — на 65%, что позволит банку к 2021 году войти в топ-3 по количеству клиентов малого бизнеса в регионе.

Сейчас в Алтайском крае «Открытие» представлено в Барнауле, Новоалтайске, Бийске и Рубцовске. В регионе работает 10 отделений и 60 банкоматов. Банк намерен открыть здесь в ближайший год три новых отделения — в Барнауле, Бийске и Рубцовске и войти в топ-3 в регионе по количеству точек продаж. Сейчас по этому показателю банк занимает четвертую позицию.

Эльвира Вебер. Анна Зайкова

Эльвира Вебер,

управляющий финансовой группы «Открытие» в Алтайском крае:

За три года войти в топ-3 банков по деле рынка в регионе будет непросто, но это задача решаемая. Мы можем достойно конкурировать в корпоративном секторе, в сегменте малого и среднего бизнеса. Сложнее будет в рознице, но и здесь мы видим возможности, которые позволят нам составить конкуренцию лидерам.

Уже сегодня видны результаты колоссальной работы банка за первую половину 2018 года. Так, в марте в Алтайском крае по розничному направлению было выдано кредитов на 16 млн рублей, а в августе — уже 37 млн рублей: объемы увеличились в 2,5 раза.

Малому и среднему бизнесу в марте было выдано 55 млн рублей, в августе — 230 млн рублей, это 6-кратный рост. Прогноз на сентябрь по этому блоку — 422 млн рублей.