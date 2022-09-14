Как в Алтайском крае поддерживают предпринимателей, рассказали на семинаре

Семинар, посвященный вопросу мер государственной поддержки предпринимательства, состоялся 5 сентября в Алтайском крае в центре Мой Бизнес в очно-заочном формате.

На мероприятии выступили представители Минэкономразвития и подведомственных Министерству учреждений — КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития» и КАУ «Алтайский центр кластерного развития» совместно с Региональным центром компетенций в сфере производительности труда (РЦК) Алтайского края — региональном операторе национального проекта «Производительность труда».

Начальник отдела развития внешних связей краевого Минэкономразвития Никита Неупокоев рассказал о мерах поддержки по продвижению продукции Алтайского края на новые рынки. По его словам, в прошлом году объем поставок продукции малым и средним бизнесом Алтайского края на рынок крупнейших заказчиков увеличился на 6,5 миллиарда рублей, достигнув рекордной суммы в 24,3 миллиарда рублей. В процентном отношении за год сумма заключенных контрактов возросла на 36,5%, за последние три года — более чем в два раза.

«В целом, на протяжении последних лет, наблюдается повышенный интерес бизнеса к закупочной деятельности. Одной из задач отдела является стимулирование развития поставщиков не только на внутренний, но и внешние рынки», — добавил Никита Неупокоев.

Начальник отдела трансфера и коммерциализации технологий регионального Минэкономразвития Денис Распопов, в свою очередь, затронул тему грантовой поддержки бизнеса осуществляемой в рамках краевого конкурса «Проекты Национальной технологической инициативы».

По его словам, с 2017 года проведена оценка 135 конкурсных заявок, а его победителями стали двадцать четыре проекта из Алтайского края, которым в общей сложности перечислили 11,2 миллиона рублей из краевого бюджета.

Консультант отдела мониторинга муниципального развития и конкуренции Минэкономразвития АК Олеся Сидорова рассказала о деятельности Алтайского краевого лизингового фонда. В соответствии с постановлением правительства края от 28.04.2021 № 146 «Об Алтайском краевом лизинговом фонде» организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели могут приобрести технику и оборудование с использованием средств фонда, которые являются целевыми и используются по приоритетным направлениям инвестиционной деятельности на территории Алтайского края: сельскохозяйственное и промышленное производство, жилищно-коммунальное хозяйство.

«Условия предоставления средств: срок кредитования от 3 до 7 лет; процентная ставка 5%; минимальный авансовый взнос клиента по договору поставки от 10%; минимальная общая сумма заявки составляет 1 млн. рублей. Информация о деятельности Алтайского краевого лизингового фонда, нормативно-правовые акты, формы документов для заполнения размещены на сайте Минэкономразвития Алтайского края econom22.ru в разделе „Лизинг“», — сообщила Олеся Сидорова.

Руководитель Регионального центре компетенций Алтайского края Александр Вагенлейтер акцентировал внимание на особенностях реализации национального проекта «Производительность труда» в Алтайском крае, в том числе адресной поддержке экспертов нацпроекта по оптимизации потоков на предприятиях-участниках нацпроекта и работе «Фабрик процессов».

«В настоящее время в регионе более 70 предприятий являются участниками нацпроекта, которые получают адресное сопровождение экспертов Федерального или Регионального центра компетенций по оптимизации продуктовых потоков. Как показывают результаты по предприятиям, завершившим активную фазу реализации проектов, среднее снижение времени протекания процессов составило 40%, снижение незавершённого производства на 30%, а выработка увеличивается на 81%. Также для предприятий региона работают „Фабрики процессов“, где в реальном производственном или офисном процессе можно получить практический опыт применения инструментов бережливого производства и понять, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели», — отметил он.

Заместитель директора, начальник отдела инжиниринга КАУ «Алтайский центр кластерного развития» Дмитрий Ляхов рассказал на семинаре о поддержке производственных субъектов малого и среднего предпринимательства и реализации кластерной политике на территории региона.

Начальник отдела экспертизы и организации инвестиционных проектов Минэкономразвития АК Андрей Панченко высказался о мерах поддержках инвестиционной деятельности на территории Алтайского края, а директор КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития» Максим Скобов о сопровождении инвестиционных проектов Алтайского края.