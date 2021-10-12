Как в Барнауле предлагают изменить тарифы на проезд в общественном транспорте. Инфографика

Новые тарифы на проезд в общественном транспорте Барнаула, как ожидается, начнут действовать с 1 ноября текущего года. Напомним, в последний раз стоимость проезда в краевой столице поднимали в 2019 году. Редакция altapress.ru объясняет в инфографике, как планируется изменить тарифы на проезд в городском транспорте.

Как в Барнауле предлагается изменить тарифы на проезд в общественном транспорте.

Как неоднократно сообщал altapress.ru, с просьбой о пересмотре тарифов в администрацию города обратились перевозчики в лице ООО «Евробус плюс» и МУП «Горэлектротранс», работающие по регулируемому тарифу.

В качестве причин необходимости пересмотра тарифа и в «Евробус плюс», и в «Горэлектротрансе» называют инфляцию, рост цен горюче-смазочные материалы, запасные части, электроэнергию, увеличивающиеся затраты на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, увеличения минимального размера оплаты труда.

Отметим, что 5 октября в мэрии Барнаула под руководством заместителя главы администрации города по экономической политике Сергея Рябчуна состоялось заседание Координационного совета по ценообразованию, на котором и были рассмотрены тарифы на проезд в общественном транспорте.

Как отметила заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ирина Кожевникова, по итогам проведенной экспертизы для обеспечения баланса интересов перевозчиков и пассажиров было принято решение об увеличении платы за проезд.

«При этом предусмотрено введение дифференцированной стоимости проезда, которое простимулирует переход пассажиров на электронные средства платежа и обеспечит прозрачность финансовых потоков. Для этого в городе проработана целая линейка электронных транспортных карт, увеличение по которым составит всего 3 рубля за поездку», — уточнила Ирина Кожевникова.

Так, по единому проездному стоимость поездки определена на уровне действующего сегодня тарифа за наличные средства — 23 рубля (1380 рублей без ограничения числа поездок в течение месяца), по Электронному кошельку — 24 рубля.

Также сохранятся все ранее введенные льготы для отдельных категорий граждан по социальным транспортным картам. Для пенсионеров в границах города проезд составит 12 рублей (лимитированная карта 550 рублей на 45 поездок), 15 рублей — в пригородной зоне (безлимитная карта 850 рублей). Для школьников из малообеспеченных семей стоимость проезда составит 8 рублей (безлимитная карта 400 рублей), для иных учащихся — 11 рублей (безлимитная карта 550 рублей) и 13 рублей — для студентов (безлимитная карта 650 рублей).

Для тех, кто пользуется общественным транспортом не регулярно, разовая поездка за наличный расчет и по бесконтактным банковским картам составит 28 рублей.

Пользователи, активировавшие карту до повышения тарифа, будут ездить по ранее установленной стоимости до окончания срока карты.

Отметим, что решение Координационного совета по ценообразованию относительно тарифов на проезд будет утверждено постановлением администрации города.

С учетом необходимых нормативных сроков новые тарифы могут вступить в силу не ранее 1 ноября текущего года.