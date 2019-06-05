Как взять кредит в «Альфа-банке»

Современный банковский онлайн сервис, который предлагает «Альфа-банк», позволяет клиентам пользоваться различными услугами, не покидая своего дома. Люди, которым срочно нужны деньги, могут здесь оперативно взять кредит на выгодных условиях.

Особенности оформления онлайн кредитов

Чтобы получить необходимую сумму, потенциальному заемщику нужно заполнить онлайн заявку на сайте «Альфа-банка». С этой задачей легко справится любой пользователь. После внесения клиентом данных в простую форму интернет-анкеты, она моментально отправляется на рассмотрение в банк. В течение 2 минут клиенту приходит предварительный ответ о возможности выдачи требуемых средств. Посетив любое из ближайших подразделений этого финансового учреждения, человек сможет сразу забрать деньги.

В этом банковском заведении предлагают крупные суммы. Пользоваться целевыми кредитами можно в течение 5 лет, выплачивая комфортную процентную ставку. Возврат долга и процентов может осуществляться:

непосредственно в отделениях банка;

через банкоматы;

в сетях компаний-партнеров;

с помощью систем электронных счетов или платежных онлайн сервисов.

В Альфа-банке разработаны удобные мобильные приложения, позволяющие проводить расчеты через онлайн-банкинг и контролировать состояние кредитного договора с помощью смартфонов.

Кто может взять кредит?

Лояльное отношение к потенциальным заемщикам дает возможность получить кредит самым разным категориям населения. В этом банке кредитные договора оформляются для любых граждан РФ, которым исполнился 21 год. У заемщика должен быть паспорт с отметкой о постоянной регистрации в регионе, где проводится оформление ссуды. Кредитные средства выдаются лицам, которые имеют постоянный ежемесячный доход от 10 тыс. руб. (после вычета налогов). Чтобы поддерживать связь с банком, клиенту нужно указать данные персонального мобильного телефона или стационарного рабочего телефона.

В «Альфа-банке» клиенты могут воспользоваться как общими условиями получения кредитов, так и специальными сервисами, в рамках корпоративных или зарплатных программ кредитования. Привлекательный интернет сервис, качественное обслуживание, доступные процентные ставки и возможность быстрого получения нужных сумм привлекает многих людей.

Пользуясь онлайн-услугами банковских учреждений, можно удобно получать необходимые суммы для оперативного решения различных финансовых вопросов.

АО «Альфа-Банк». Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г.