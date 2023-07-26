Какие автомобили выбирают жители СФО

Жители СФО по итогам 2023 года могут купить больше китайских автомобилей, чем российских. Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») оценили результаты продаж новых и подержанных автомобилей на рынке СФО по итогам полугодия. В январе-июне было реализовано 409 994 новых и подержанных автомобилей. На первичном рынке китайские автомобили обогнали по продажам китайские марки.

С января по июнь 2023 года в регионах Сибирского федерального округа было продано 19 863 новых автомобиля, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в июне текущего года продано 4 116 новых автомобилей, что на 12% больше майских продаж и в два раза больше, чем в июне прошлого года.

В топ-5 июньских продаж вошли марки LADA (продано 1 033 новых автомобиля), Chery (536 автомобилей), Haval (432 автомобиля), Geely (307 автомобилей) и Changan (242 автомобиля). Топ-5 продаж по итогам полугодия оказался по составу почти таким же, за исключением пятого места — бренда Hyundai, основу продаж которого составили складские остатки и параллельный импорт. При этом в сравнении с итогами 6 месяцев 2022 года рейтинг изменился кардинально: тогда список наиболее продаваемых авто в регионе составляли марки LADA, Kia, Hyundai, Renault и Toyota.По итогам января-июня 2023 года на автомобили марки LADA пришлось 30% всех продаж в СФО (21% — в аналогичном периоде прошлого года), на все отечественные марки -33% (23% — за 6 месяцев 2022 г.). Доля китайских брендов (Chery, Haval, Geely, Changan, Omoda, Exeed, Tank, FAW, JAC и пр.) при этом увеличилась более чем в три раза — с 14% до 44%, обогнав продажи отечественных марок.

В сумме российские и китайские бренды уже составляют 74% рынка новых автомобилей и к концу году могут еще больше потеснить оставшихся конкурентов из других стран, которые будут продаваться преимущественно по каналам параллельного импорта. Единственное, что может помешать дальнейшему взрывному росту продаж китайских авто, — увеличение курса юаня по отношению к рублю, которое неизбежно приведет к новому росту цен.

Самыми популярными моделями в автосалонах Сибири в июне стали LADA 2190 Granta (продано 339 автомобилей), Chery Tiggo 7 Pro (255 автомобилей), LADA 2191 Granta (215 автомобилей), Haval Jolion (201) автомобилей), Omoda C5 (200 авто).

По итогам полугодия доля новых автомобилей в общих продажах СФО сократилась на 2% — с 6,8% до 4,8%, но у покупателей сохраняются возможности хорошего выбора и покупки на вторичном рынке.

С января по июнь 2023 года в регионах СФО было зарегистрировано 390 131 сделка по купле-продаже автомобилей с пробегом, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В июне было продано 73 724 автомобиля с пробегом, что на 4% превышает майские данные продаж и на 38% больше, чем в июне прошлого года.

В топ-5 июньских продаж вошли марки Toyota (продано 19 389 автомобилей), LADA (10 681 автомобиль с пробегом), Honda (7 117 авто), Nissan (6 724) и Mazda (2 939 автомобилей). Сравнивая итоги полугодия этого и прошлого года, можно сказать, что в пятерке популярных марок изменений практически не произошло, покупатели пока верны своим предпочтениям в выборе японских и российских брендов.

Самыми популярными моделями в первом полугодии, спустя год, остаются почти те же модели: Toyota Corolla (19 502 сделки), Toyota Camry (8 983), Honda Fit (7 548), LADA 2107 (7 409), LADA 2121 Niva (6 078 сделок). Из пятерки популярных брендов на вторичном рынке по сравнению с прошлым годом выбыл только Hyundai Solaris.

* Анализ проведен на основе данных регистраций автомобилей агентства “Автомаркетолог”.