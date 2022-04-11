11 апреля
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Экономика

Клиенты банка «Открытие» заработали за март на сберегательных продуктах 4 миллиарда рублей

В марте 2022 года клиенты банка «Открытие» оформили по повышенным ставкам почти 400 тысяч вкладов и более 150 тысяч накопительных счетов «Копилка». Общая сумма начисленных процентов по продуктам составила порядка 4 миллиардов рублей.

Деньги.
Деньги.
СС0

По накопительным счетам клиенты «Открытия» уже получили более 1 миллиарда рублей процентов. Сумма начисленных процентов по вкладам за март составила около 3 миллиардов рублей и будет выплачиваться в соответствии с условиями продуктов (в основном в конце срока вклада).

58% вкладов в марте открыли женщины, средний чек их депозита — 634 тысячи рублей. 42% вкладов открыто мужчинами, у них средний чек выше — около 777 тысяч рублей.

Женщины активнее оформляли в марте и накопительные счета — 56% против 44% у мужчин. Средний чек «женского» накопительного счета составил 338 тысяч рублей, «мужского» — 515 тысяч.

Более подробно с условиями вкладов и накопительных счетов «Открытие» можно ознакомиться на сайте ПАО Банк «ФК Открытие».

Справка

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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