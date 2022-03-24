Клиенты доверили Россельхозбанку на Алтае более 45 млрд рублей.

Общий совокупный портфель привлеченных средств клиентов в Алтайском региональном филиале Россельхозбанка составляет 45,8 млрд рублей. С начала года этот показатель увеличился более чем на 4 млрд рублей, что составляет более 10% прироста.

Рост наблюдается как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Объем средств корпоративных клиентов превысил 26,5 млрд рублей, увеличившись с начала года почти на 22%. Наибольший интерес к размещению свободных средств в депозиты демонстрируют региональные компании и сегмента среднего и малого бизнеса. Объем портфеля привлеченных средств данной категории клиентов превышает 15 млрд рублей, он увеличился с 1 января 2022 года на 17,6%, или на 2,3 млн рублей.

Положительная динамика сохраняется в работе с привлечением средств населения Алтайского края и Республики Алтай. На конец марта 2022 года вклады частных клиентов превысили 19 млрд рублей.

«Доверие наших клиентов — это залог успешной работы. Мы стараемся в любых условиях и обстоятельствах работать максимально эффективно и оперативно. Это дает свои результаты. Нам удается оставаться привлекательным и надежным партнером для жителей Алтайского края и Республики Алтай. Сегодня Россельхозбанк предлагает широкую линейку финансовых инструментов, из которых всегда можно выбрать тот, который подходит для сбережения и преумножения ваших средств», — отметил директор Алтайского регионального филиала Николай Бойко.

АО «Россельхозбанк»