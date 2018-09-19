Клиенты Европлана приняли участие в уникальном мероприятии в центре Jaguar Land Rover Experience

Во время встречи клиенты узнали о новых условиях лизинга в рамках программы Jaguar Land Rover Financial Services. Как оператор программы Европлан предлагает классический финансовый лизинг, по которому можно приобрести Jaguar без переплат, а некоторые модели даже без аванса, а также лизинг с гарантией выкупа (или Buy Back).

Главным событием мероприятия стала возможность протестировать весь модельный ряд автомобилей Land Rover на внедорожной трассе, а Jaguar на трассе для маневрирования.

Центр Jaguar Land Rover Experience открылся в октябре 2015 года. Его площадь составляет 13 гектаров, где расположился 2-километровый кольцевой трек, обширная асфальтовая площадка и более чем 3 гектара внедорожных трасс разных уровней сложности.

Представительство Jaguar и Land Rover вручило участникам сертификаты о прохождении обучения вождению на их площадке, Европлан также презентовал всем клиентам сувениры на память о мероприятии.

В рамках программы Buy Back на данный момент в лизинговой компании Европлан действуют акции на лизинг Jaguar и Land Rover.

Например, революционный Jaguar XE Prestige с рекомендованной стоимостью от 2 674 000 руб. доступен на срок лизинга 12 месяцев с платежом 53 916 руб./мес. с гарантией выкупа автомобиля Европланом за 70% от цены автомобиля.

Новый внедорожник Land Rover Discovery Sport с рекомендованной стоимостью от 3 187 000 руб. доступен на срок лизинга 12 месяцев с платежом 71 057 руб./мес. с гарантией выкупа автомобиля Европланом за 74% от цены автомобиля.

АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®