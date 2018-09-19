Читайте нас в соцсетях
19 сентября 10°C
Новости
Вся лента
Экономика
18

Клиенты Европлана приняли участие в уникальном мероприятии в центре Jaguar Land Rover Experience

Ключевые клиенты лизинговой компании «Европлан» стали участниками мероприятия на уникальной площадке Jaguar Land Rover Experience. Мероприятие состоялось 7 сентября.

Во время встречи клиенты узнали о новых условиях лизинга в рамках программы Jaguar Land Rover Financial Services. Как оператор программы Европлан предлагает классический финансовый лизинг, по которому можно приобрести Jaguar без переплат, а некоторые модели даже без аванса, а также лизинг с гарантией выкупа (или Buy Back).

Главным событием мероприятия стала возможность протестировать весь модельный ряд автомобилей Land Rover на внедорожной трассе, а Jaguar на трассе для маневрирования.

Центр Jaguar Land Rover Experience открылся в октябре 2015 года. Его площадь составляет 13 гектаров, где расположился 2-километровый кольцевой трек, обширная асфальтовая площадка и более чем 3 гектара внедорожных трасс разных уровней сложности.

Представительство Jaguar и Land Rover вручило участникам сертификаты о прохождении обучения вождению на их площадке, Европлан также презентовал всем клиентам сувениры на память о мероприятии.

В рамках программы Buy Back на данный момент в лизинговой компании Европлан действуют акции на лизинг Jaguar и Land Rover.

Например, революционный Jaguar XE Prestige с рекомендованной стоимостью от 2 674 000 руб. доступен на срок лизинга 12 месяцев с платежом 53 916 руб./мес. с гарантией выкупа автомобиля Европланом за 70% от цены автомобиля.

Новый внедорожник Land Rover Discovery Sport с рекомендованной стоимостью от 3 187 000 руб. доступен на срок лизинга 12 месяцев с платежом 71 057 руб./мес. с гарантией выкупа автомобиля Европланом за 74% от цены автомобиля.

АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка