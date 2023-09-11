11 сентября
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Экономика

Конференция “Алтай — Земля возможностей”. Про бизнес, который рождает Земля Алтайская 

Конференция “Алтай — Земля возможностей” — уникальный формат взаимодействия государственной поддержки, бизнеса и творчества. Возможность развития вашего дела.

В Барнауле пройдет конференция «Алтай — земля возможностей».
В Барнауле пройдет конференция «Алтай — земля возможностей».
Фото предоставлено компанией "Шатер Монблан".
  1. Производство и творческие проекты, пути их реализации от предпринимателей.
  2. Меры поддержки предпринимательства в регионе.
  3. Презентация уникальных проектов — дегустационные и выставочные зоны.
  • спикеры, раскрывающие силу Алтая
  • продукты, которыми гордится регион
  • возможность заявить о своём продуете или услуге
  • новые знакомства, идеи, бизнес-решения
Анна Усова
Усова Анна.
Усова Анна.
Фото предоставлено компанией "Шатер Монблан".

Организатор конференции, основатель шатра « Монблан», женского клуба «Совершенство»
Тема: «Наш край — наши возможности»


Марина Беломытцева
Беломытцева Марина.
Беломытцева Марина.
Фото предоставлено компанией "Шатер Монблан".

Глава КХ «Сатурн» Троицкого района
Тема: «Природа Алтая как источник вдохновения бизнес идей»


Лидия Некрасова
Некрасова Лидия.
Некрасова Лидия.
Фото предоставлено компанией "Шатер Монблан".

Предприниматель, собственник «Поспелихинского хлебокомбината», руководитель сети «Автоформула»
Тема: «Алтай — земля возможностей для роста бизнеса»


Александра Томашевич

Томашевич Александра.
Томашевич Александра.
Фото предоставлено компанией "Шатер Монблан".
Директор Туристского информационного центра Алтайского края
Тема: Способы и варианты взаимодействия с ТИЦ. Информационные и маркетинговые инструменты продвижения


Варвара Верясова
Верясова Варвара.
Верясова Варвара.
Фото предоставлено компанией "Шатер Монблан".

Дизайнер-модельер, основатель бренда авторской женской одежды «Варвара»


Виктория Молотова
Молотова Виктория.
Молотова Виктория.
Фото предоставлено компанией "Шатер Монблан".

Психолог, автор программ самопознания и наставничества, основатель сообщества «КАЧЕСТВО ЖИЗНИ», предприниматель
Тема: «Качество жизни: психологические аспекты «человеческого счастья»


Ануш
Ануш.
Ануш.
Фото предоставлено компанией "Шатер Монблан".

Художница, арт-терапевт, мотивационный спикер, г. Новосибирск
Тема: «Алтай — место силы и вдохновение для монетизации творчества»


Виктория Анатольевна Ивахно
Ивахно Виктория.
Ивахно Виктория.
Фото предоставлено компанией "Шатер Монблан".

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае, консультант


Татьяна Ивановна Богданчикова

Богданчикова Татьяна.
Богданчикова Татьяна.
Фото предоставлено компанией "Шатер Монблан".
ООО Алтайвитамин трейдинг, заместитель генерального директора
Тема: «Алтай — место силы и здоровья»


Юлия Полуянова

Полуянова Юлия.
Полуянова Юлия.
Фото предоставлено компанией "Шатер Монблан".
Основатель и соучредитель бутик-отеля "Август", ресторана "Дико|Вкусно"


Участие в конференции по приглашению

По всем вопросам wa +79609408140 Анна

Организатор женский клуб «Совершенство»
Площадка шатер «Монблан»
При поддержке центра «Мой бизнес»


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