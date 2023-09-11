Конференция “Алтай — Земля возможностей”. Про бизнес, который рождает Земля Алтайская 

- Производство и творческие проекты, пути их реализации от предпринимателей.
- Меры поддержки предпринимательства в регионе.
- Презентация уникальных проектов — дегустационные и выставочные зоны.
- спикеры, раскрывающие силу Алтая
- продукты, которыми гордится регион
- возможность заявить о своём продуете или услуге
- новые знакомства, идеи, бизнес-решения
Организатор конференции, основатель шатра « Монблан», женского клуба «Совершенство»
Тема: «Наш край — наши возможности»
Глава КХ «Сатурн» Троицкого района
Тема: «Природа Алтая как источник вдохновения бизнес идей»
Предприниматель, собственник «Поспелихинского хлебокомбината», руководитель сети «Автоформула»
Тема: «Алтай — земля возможностей для роста бизнеса»
Тема: Способы и варианты взаимодействия с ТИЦ. Информационные и маркетинговые инструменты продвижения
Дизайнер-модельер, основатель бренда авторской женской одежды «Варвара»
Психолог, автор программ самопознания и наставничества, основатель сообщества «КАЧЕСТВО ЖИЗНИ», предприниматель
Тема: «Качество жизни: психологические аспекты «человеческого счастья»
Художница, арт-терапевт, мотивационный спикер, г. Новосибирск
Тема: «Алтай — место силы и вдохновение для монетизации творчества»
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае, консультант
Тема: «Алтай — место силы и здоровья»
Участие в конференции по приглашению
По всем вопросам wa +79609408140 Анна
Организатор женский клуб «Совершенство»
Площадка шатер «Монблан»
При поддержке центра «Мой бизнес»