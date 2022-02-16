КПК «АС ФИНАНС»: позитивные итоги 2021 года

В минувшем 2021 году в экономике России наблюдался спад, вызванный пандемией COVID-19,но российский сектор кредитной кооперации доказал устойчивость к ударам и в настоящее время восстановление экономики ещё больше способствует качеству работы КПК.

Сегодня на самые актуальные вопросы развития кооперация в нашем регионе и об итогах работы кредитно-потребительского кооператива «АС Финанс» за минувший год ответит Председатель КПК Дерягина Ирина Андреевна.

— КПК «АС Финанс» находится на 2 месте среди 66 действующих в Алтайском крае кооперативов по размеру активов. В 2021 году нам исполнилось 6 лет, не смотря на все трудности в стране мы завершили 2021 год с положительной динамикой по всем основным показателям (количество пайщиков, портфель сбережений, портфель займов, паевой фонд, резервный фонд, членские взносы, активы, прибыль). Так за 2021 год число пайщиков выросло ещё на 13% в сравнении с 2020 годом. Положительный финансовый результат КПК увеличился на 136%.

КПК «АС Финанс».

— Что добавляет КПК «АС Финанс» привлекательности и авторитета?

— Помимо основной деятельности, наш кооператив ведет активную социальную политику. В такой тяжелый период хочется поддержать самые незащищенные слои общества детей и стариков. Наш КПК принимал участие в различных благотворительных проектах, организовывал социально значимые акции, поддерживал любительский и детский спорт в регионе. Мы не ставим целью только получение прибыли, но имеющаяся прибыль по итогам года, особенно в кризисный период, доказывает устойчивое финансовое положение КПК.

— Как ваши слова подтвердить статистикой?

— В 2021 году портфель сбережений КПК увеличился более, чем на 10% по отношению к 2020 году. Это говорит о высокой степени доверия пайщиков кооперативу. Выплаты компенсаций по принятым сбережениям производились точно в срок. Объем выданных займов в 2021 году увеличился на 11%.

КПК «АС Финанс».

— Как удается сохранить собираемость платежей у заемщиков?

— Проверка новых заемщиков проводится в кооперативе тщательным образов, с привлечением всех доступных современных средств. Решение о выдаче займов принимается на заседаниях комитета по займам. Члены комитета на основании предоставленных документов, определяют платежеспособность заемщиков, их имущественное состояние, финансовое состояние. Так же контролируется целевое использование заемных средств. Наши пайщики должны чувствовать себя уверенно.

— Чем обеспечены дополнительные гарантии безопасности для пайщиков?

— Стабильное развитие КПК, безусловно зависит от доверия наших пайщиков и мы этим доверием дорожим. В 2021 году на 16% увеличились активы. Увеличение активов пропорционально увеличению привлеченных средств. Собираемость по членским взносам в 2021 году увеличилась на 25%. Согласно нормативным документам КПК, членские взносы не возвратные и идут на покрытие расходов КПК, формирование резервного фонда. Резервный фонд кооператива остался постоянным и не поменялся. За 2021 год произошло увеличение паевых взносов на 10,9% .

КПК «АС Финанс».

Паевой и резервный фонд формируется по нормативам Центрального Банка и влияет на соблюдение финансовых нормативов.

КПК «АС Финанс» имеет прямое членство в Саморегулируемой организации «Кооперативные финансы», ответственность КПК перед пайщиками застрахована в Некоммерческой корпоративной организации «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования».

Отчетность в Центральный Банк по денежным средствам предоставляется ежемесячно, по финансовым нормативам — ежеквартально, которая полностью соответствует норма и требованиям Центрального Банка.

Положительный результат работы КПК «АС Финанс» по итогам года в очередной раз подтверждает, что солидность и серьезный опыт работы на финансовом рынке идут нога в ногу с уважением и доверием пайщиков.

Позитивные итоги 2021 года. КПК «АС Финанс».

Кредитный потребительский кооператив «АС ФИНАНС». ИНН 2222839344, ОГРН 1152225014930. КПК «АС ФИНАНС» состоит в саморегулируемой организации Кооперативные Финансы. Ответственность КПК перед пайщиками застрахована в НКО «МОВС» С подробной информацией можно ознакомится в офисах КПК «АС ФИНАНС». Услуга предоставляется членам КПК. Членский взнос при вступлении в кооператив 200 рублей. Телефон: 8−800−303−7777. Сайт: асфинанс-сбережения.рф