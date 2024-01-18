18 января
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Экономика

Кредиты на авто с пробегом составляют порядка 70% выдач

В 2023 году ВТБ провел в Алтайском крае более 1,9 тысячи сделок на приобретение автомобилей, что почти в четыре раза выше чем годом ранее. Общий объем автокредитов, выданных банком в регионе, превысил 2,1 млрд рублей. Наиболее активный спрос отмечен в декабре.

Покупка автомобиля.
Покупка автомобиля.
Источкин: Freepik, автор aleksandarlittlewolf

Средний «чек» одной сделки по итогам года составил 1,1 млн рублей, показав рост на 7% по сравнению с 2022 годом. Средний срок, на который жители края оформляли в ВТБ кредиты, составил 5,5 лет.

Мы видим, что автомобили с пробегом продолжали пользоваться популярностью на протяжении всего года: в структуре наших продаж на кредиты на авто вторичного рынка приходится порядка 70% выдач, что соответствует общероссийскому тренду. Стабильный интерес к этому сегменту можно объяснить относительно невысокой стоимостью машин в совокупности с более широким предложением. Среди подержанных авто наибольшей популярностью у жителей региона пользуются японские марки (Toyota, Nissan, Mitsubishi). На первичном рынке наши клиенты ожидаемо предпочитают машины российских и китайских производителей (Changan, Omoda, Лада). Около 40% наших заемщиков воспользовались автокредитом наличными, который позволяет приобрести автомобиль без первоначального взноса, — прокомментировал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

В целом по стране в прошлом году банк оформил более 178 тысяч сделок на приобретение автомобилей, что в 3,5 раза превысило показатели предыдущего года. Общий объем выданных автокредитов достиг 229 млрд рублей и стал рекордным для банка.

По оценкам экспертов в 2023 году продажи автокредитов на рынке составили более 1,5 трлн рублей — в два раза больше, чем по итогам 2022 года. На фоне восстановления рынка новых автомобилей в 2024 году ВТБ прогнозирует дальнейшее увеличение выдач автокредитов: в целом по сегменту рост может составить до 10% к уровню прошлого года. Основными факторами будут выступать восстановление рынка новых машин до докризисного уровня и увеличение стоимости авто.

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