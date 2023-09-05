Курс на развитие. На НПО «БЗКО» подвели итоги шести месяцев реализации нацпроекта «Производительность труда»

Мероприятие, в котором приняли участие коллектив завода, эксперты регионального центра компетенций и представители Минэкономразвития Алтайского края, было посвящено достигнутым результатам по итогам полугода участия предприятия в нацпроекте, а также ознаменованию перехода на этап тиражирования и совершенствования полученного опыта.

На предприятии презентовали достигнутые результаты по итогам оптимизации пилотного потока и наглядно продемонстрировали их непосредственно на производстве.

Директор по производству, руководитель программы от предприятия Роман Радионов рассказал и показал, что было сделано за этот период, акцентировав внимание на ключевых моментах и полученных результатах.

По его словам, на момент закрытия проекта на оптимизируемом потоке – «Оптимизация процесса производства коллекторов и пароохладителей» — удалось сократить время протекания процесса на 42,7%, снизить незавершённое производство на 27% и увеличить выработку на 18,1%.

Особое внимание на совещании было уделено системе 5С, внедренному производственному анализу, анализу эффективности работы оборудования (ОЕЕ) и другим инструментам, выводящим общую культуру производства на более высокий уровень.

Заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов, выступая на мероприятии, поблагодарил руководство компании за оказанное доверие к проекту, а также пожелал дальнейшего успеха и развития.

Руководитель проекта РЦК Константин Трегуб, в свою очередь, выразил уверенность в том, что нацпроект стал для коллектива НПО «БЗКО» полезным и интересным опытом, помогающим в развитии и достижении сотрудниками предприятия новых высот в своей профессиональной деятельности.