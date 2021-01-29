ЛК «Европлан» отмечает высокий спрос на лизинг по программе субсидирования Минпромторга

Российские лизинговые компании, опрошенные РИА Новости, заявили, что с начала 2021 года отмечают высокий спрос среди клиентов на продленную госпрограмму льготного лизинга.

В декабре прошлого года правительство РФ продлило программы льготного лизинга и автокредитования до 2023 года.

В 2021 году на льготное автокредитование будет направлено 8,87 миллиарда рублей, на льготный лизинг — 3,84 миллиарда рублей. Постановление кабмина предусматривает продление программ лизинга «Свое дело», «Российский тягач» и «Льготный лизинг».

ЛК «Европлан» начала работать по субсидии Минпромторга с 1 января 2021 года. Компания «Европлан», ключевой участник реализации этих госпрограмм уже на протяжении многих лет.

Гендиректор компании «Европлан» Александр Михайлов утверждает, что ранний запуск программ льготного лизинга в 2021 году, в частности программы субсидирования колёсно-транспортных средств, поможет российскому бизнесу приобретать необходимый транспорт и способствует дальнейшей популяризации лизинга.

«Мы анонсировали старт субсидирования в конце 2020 года и уже в новогодние каникулы получали обращения от клиентов. Число таких заявок растет, в том числе и потому что субсидирование распространяется на самые востребованные модели автомобилей — Lada Largus, автомобили „Камаз“ и так далее», — объяснил топ-менеджер.

Александр Михайлов из «Европлана» добавил, что за субсидией обращаются как юридические лица, так индивидуальные предприниматели, однако первые — чаще.

«Популярность приобретения техники в лизинг у юрлиц выше, чем у ИП, ввиду масштабов бизнеса и, соответственно, потребности в транспорте. У сегмента ИП есть потребность в первую очередь в легковых автомобилях, которые по программе Минпромторга преимущественно доступны для использования в качестве такси», — сказал глава «Европлана».

АО «ЛК «Европлан»