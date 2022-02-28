ЛК «Европлан» подводит итоги за 2021 год по МСФО: лизинговый портфель вырос на 61,1%

Лизинговая компания «Европлан» подводит итоги за 2021 год по МСФО. В условиях сложной ситуации на авторынке, связанной с дефицитом автотранспорта и спецтехники и ростом цен, компания сумела добиться роста всех финансовых показателей и остаться главным лизингодателем российского малого бизнеса. Согласно консолидированной финансовой отчетности «Европлана» по МСФО за 2021 г.:
- Лизинговый портфель
на 31.12.2021 г.достиг 144,6 млрд руб. (рост + 61,1% с начала 2021 г.);
- Операционный доход за 2021 г. достиг 17,7 млрд руб. (рост + 35,8% в сравнении с 2020 годом);
- Капитал
на 31.12.2021 г.составил 26,1 млрд руб.;
- Чистая прибыль за 2021 г. составила 8,7 млрд руб.;
- Рентабельность капитала (RoAE)
на 31.12.2021составила 40,1%;
- Рентабельность активов (RoAA)
на 31.12.2021составила 6,4%.
Лизинговая компания «Европлан» в 2021 году привлекла с помощью выпуска облигаций 54,8 млрд рублей, всегда точно выплачивая купонные доходы.
24.02.2022. ЛК «Европлан» своевременно и в полном объеме выплатила шестой купонный доход по облигациям серии БО-05. Размер выплаты составил 115 170 000,00 рублей.
Общий объем выпуска биржевых облигаций серии БО-05 — 3 000 000 штук. Облигации были размещены 27 февраля 2019 года.
По выпуску предусмотрены купонные выплаты 2 раза в год. Срок обращения — 10 лет.
18.02.2022. ЛК «Европлан» своевременно и в полном объеме выплатила первый купонный доход по облигациям серии 001Р-03. Размер выплаты составил 298 410 000,00 рублей.
Общий объем выпуска биржевых облигаций серии 001Р-03 — 7 000 000 штук. Облигации были размещены по открытой подписке 20 августа 2021 года.
По выпуску предусмотрены купонные выплаты 2 раза в год. Срок обращения — 9,5 лет.
18.02.2022. ЛК «Европлан» своевременно и в полном объеме выплатила третий купонный доход по облигациям серии 001Р-02. Размер выплаты составил 194 500 000,00 рублей.
Общий объем выпуска биржевых облигаций серии 001Р-02 — 10 000 000 штук. Облигации были размещены по открытой подписке 21 мая 2021 года.
По выпуску предусмотрены купонные выплаты 4 раза в год. Срок обращения — 3 года.