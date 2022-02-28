ЛК «Европлан» подводит итоги за 2021 год по МСФО: лизинговый портфель вырос на 61,1%

Лизинговая компания «Европлан» подводит итоги за 2021 год по МСФО. В условиях сложной ситуации на авторынке, связанной с дефицитом автотранспорта и спецтехники и ростом цен, компания сумела добиться роста всех финансовых показателей и остаться главным лизингодателем российского малого бизнеса. Согласно консолидированной финансовой отчетности «Европлана» по МСФО за 2021 г.:

Лизинговый портфель на 31.12.2021 г. достиг 144,6 млрд руб. ( рост + 61,1% с начала 2021 г.);

достиг 144,6 млрд руб. рост + 61,1% с начала 2021 г.); Операционный доход за 2021 г. достиг 17,7 млрд руб. ( рост + 35,8% в сравнении с 2020 годом);

рост + 35,8% в сравнении с 2020 годом); Капитал на 31.12.2021 г. составил 26,1 млрд руб.;

составил 26,1 млрд руб.; Чистая прибыль за 2021 г. составила 8,7 млрд руб.;

Рентабельность капитала ( RoAE) на 31.12.2021 составила 40,1%;

RoAE) составила 40,1%; Рентабельность активов ( RoAA) на 31.12.2021 составила 6,4%.

Лизинговая компания «Европлан» в 2021 году привлекла с помощью выпуска облигаций 54,8 млрд рублей, всегда точно выплачивая купонные доходы.

24.02.2022. ЛК «Европлан» своевременно и в полном объеме выплатила шестой купонный доход по облигациям серии БО-05. Размер выплаты составил 115 170 000,00 рублей.

Общий объем выпуска биржевых облигаций серии БО-05 — 3 000 000 штук. Облигации были размещены 27 февраля 2019 года.

По выпуску предусмотрены купонные выплаты 2 раза в год. Срок обращения — 10 лет.

18.02.2022. ЛК «Европлан» своевременно и в полном объеме выплатила первый купонный доход по облигациям серии 001Р-03. Размер выплаты составил 298 410 000,00 рублей.

Общий объем выпуска биржевых облигаций серии 001Р-03 — 7 000 000 штук. Облигации были размещены по открытой подписке 20 августа 2021 года.

По выпуску предусмотрены купонные выплаты 2 раза в год. Срок обращения — 9,5 лет.

18.02.2022. ЛК «Европлан» своевременно и в полном объеме выплатила третий купонный доход по облигациям серии 001Р-02. Размер выплаты составил 194 500 000,00 рублей.

Общий объем выпуска биржевых облигаций серии 001Р-02 — 10 000 000 штук. Облигации были размещены по открытой подписке 21 мая 2021 года.

По выпуску предусмотрены купонные выплаты 4 раза в год. Срок обращения — 3 года.