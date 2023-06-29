29 июня
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Экономика

«Лучшие практики наставничества». Продолжается прием заявок на участие в конкурсе

Прием заявок на участие в ежегодном краевом конкурсе «Лучшие практики наставничества» продолжает Министерство экономического развития Алтайского края. Конкурс проводится в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» для поиска и отбора успешных практик наставничества для их дальнейшей популяризации и внедрения в организациях Алтайского края, а также поощрения и признания наставников.

Наставник.
Наставник.
Фото: ru.freepik.com, автор storyset.

В 2023 году к участию в конкурсе приглашаются как предприятия-участники национального проекта, так и компании, не входящие в его периметр и (или) осуществляющие деятельность в социальной сфере (образование, здравоохранение, туризм, наука, культура и спорт).

Заявки принимаются до 12 июля 2023 года по адресу: 656038, Алтайский край, Барнаул, проспект Комсомольский, 118, кабинет 206 (понедельник – четверг с 9:00 до 18:00, пятница – с 9:00 до 17:00, обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48).

Конкурсная документация размещена на Инновационном портале Алтайского края в разделе «Поддержка»/«Конкурсы».

Кроме того получить конкурсную документацию можно в управлении инновационного развития и кластерной политики Минэкономразвития Алтайского края, направив соответствующий запрос на адрес электронной почты: innov@alregn.ru.

Ответственный представитель по вопросам проведения конкурса – Куркова Людмила Андреевна, телефон: (3852) 20-65-60, e-mail: kurkova@alregn.ru.

Напомним, что ежегодный краевой конкурс «Лучшие практики навставничества» проводится в соответствии с Указом Губернатора Алтайского края от 07.04.2020 № 52 «О проведении ежегодного краевого конкурса «Лучшие практики наставничества». За период 2021-2022 годов было подано 18 заявок, победителями стали шесть предприятий.

Важно отметить и то, что победители регионального этапа приглашаются к участию в федеральном этапе.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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