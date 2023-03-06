Маркировка товаров: ответы на частые вопросы

Обувь, лекарства, табак, шубы — неполный список товаров, подлежащих обязательной маркировке. За нововведениями в законодательстве стоит следить каждому предпринимателю, чтобы вовремя отреагировать и осуществлять деятельность в соответствии с законом. «Компания ПРОКС» работает в проекте «Маркировка» уже не первый год, помогая предпринимателям разобраться в тонкостях маркировки товаров.

— Людмила , расскажите какие товары будут маркироваться в 2023 году?

— В этом году стартует маркировка нескольких товарных групп. Так, с 1 марта участникам розничной реализации питьевой воды необходимо передавать сведения в «Честный знак» о выбытии маркированной воды через кассу. Если вы реализуете обувь, маркированную по упрощенному атрибутивному составу, то до 31 марта необходимо промаркировать свой товар по полной схеме.

Летом ожидается расширение перечня товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке. А с 1 декабря 2023 года маркировка молочной продукции и упакованной воды становится обязательной для фермеров, СПК, общепита и госучреждений.

Также в 2023 году стартуют пилотные проекты по маркировке пива, БАДов, антисептиков и медицинских изделий. С полным перечнем товаров, подлежащих обязательной маркировке, можно ознакомиться на сайте честныйзнак.рф.

— Узнав о необходимости работать с маркированными товарами , многие предприниматели впадают в панику. Действительно ли все так сложно?

— В 2016 году вышел закон, который обязал предпринимателей работать с онлайн-кассами. При этом онлайн-касса — это не очередная головная боль, а инструмент, который реально упрощает ведение бизнеса и в том числе работу с маркировкой. Начав работать с онлайн-кассой, предприниматели уже поэтапно готовились к маркировке. Внедрение товароучетных систем для печати номенклатуры на чеках, работа с двухмерными штрихкодами, постепенное введение электронного документооборота, использование электронной подписи в работе, — все это пригодится в работе с маркированным товаром. Остается лишь зарегистрироваться в системе «Честный знак» и обновить кассу для торговли маркированными товарами.

— Людмила , а можно ли предпринимателю как-то облегчить работу с «Честным знаком»?

— Конечно, для этого есть сервисы-помощники. После их подключения работа с «Честным знаком» перестанет казаться чем-то страшным и непонятным. Например, от оператора «Платформы ОФД» есть сервис «Учет марок». Его можно подключить на любую кассу, которая работает с оператором фискальных данных «Платформа ОФД». Программа помогает отследить, как работает кассир, есть ли какие-то ошибки при работе с кассовым оборудованием, корректно ли выбывает товар. Все этапы можно проконтролировать в режиме онлайн через личный кабинет. Подключив данный сервис, предприниматель сможет упростить работу с маркированным товаром.

— Что посоветуете предпринимателям , у которых уже установлена касса Эвотор или Sigma , ведь их куплено очень много?

— В зависимости от того, какая касса установлена в организации, такой сервис и должен быть подключен. Чтобы автоматизировать приемку маркированных товаров и контролировать их продажу, на кассах Эвотор и Sigma нужно установить сервис «Маркировка». Для каждого производителя он свой, но функционал очень схож. В сервис уже включен электронный документооборот, соответственно, покупая одну подписку, организация сразу получит обновление на кассу, ЭДО, корректное выбытие товара в систему «Честный знак». Данный сервис не даст кассиру продать один и тот же товар дважды и покажет, что он уже был продан, или код поврежден. Кроме того, с электронным документооборотом можно работать на самой кассе, это плюс для организаций, у которых нет компьютера или дополнительного места в отделе.

Компания ПРОКС. Фото предоставлены компанией ПРОКС. Компания ПРОКС. Фото предоставлены компанией ПРОКС. Компания ПРОКС. Фото предоставлены компанией ПРОКС.

— А что посоветуете организациям , которые работают с программой 1С и фискальными регистраторами?

— Прежде всего нужно обновить кассу и 1С, затем подключить ЭДО. Это может быть 1С ЭДО или СБИС «Маркировка». Из этих сервисов документы после утверждения будут сразу поступать в товароучетную систему 1С, а значит, не придется вручную добавлять остатки. Кроме того, сервисы удобны тем, что можно работать в едином окне и не открывать дополнительные кабинеты.

— Людмила , вы несколько раз упомянули электронный документооборот. Скажите , а зачем его подключать?

— Одна из ключевых функций ЭДО — передача права собственности на товар. По сути ЭДО — это инструмент, который позволяет обеспечить прослеживаемость сделки. Когда сделка совершена, все данные при помощи ЭДО переданы в систему «Честный знак» и можно увидеть весь путь товара: от производителя до дистрибьютора и розничной точки.

Таким образом, электронный документооборот сокращает ошибки, позволяет отследить перемещение товара на всех этапах и сделать сделку прозрачной для каждой из сторон.

Все задачи, которые касаются «Честного знака» и электронного документооборота, поможет решить наш отдел ЭДО и маркировки. Сотрудники удаленно или при личной встрече ответят на любой вопрос и окажут необходимую консультацию.

— Куда можно обратиться за помощью , если что-то не работает?

— Наша компания оказывает квалифицированную техническую поддержку по работе с онлайн-кассами и системой «Честный знак». В работе с маркированным товаром часто возникают вопросы. Как списать товары или что делать, если его не успели продать, а срок годности уже закончился и так далее. Соответственно, чем больше товарных групп маркируется, тем больше вопросов появляется. «Компания ПРОКС» — авторизованный сервисный центр по кассам и дополнительному оборудованию, наши специалисты произведут все необходимые работы, проведут обучение и проконсультируют в кратчайшие сроки.

Компания ПРОКС. Фото предоставлено компанией ПРОКС.

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