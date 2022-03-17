Меры поддержки бизнеса: как эффективно работать в новых условиях

Альфа-Банк всегда был партнером для клиентов. Сейчас, в условиях экономической турбулентности, банк разработал стратегию поддержки компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность.

«Мы видим, как в условиях изменения валютных курсов многие рыночные сегменты терпят большие изменения, и бизнесу просто необходима новая программа с лояльными условиями. Опыт и экспертиза Альфа-Банка по работе с межгосударственной деловой деятельностью, а также лидерство в цифровизации ВЭД по версии Markswebb позволяют это сделать», — отметила Ирина Бубенко, региональный управляющий Альфа-Банка в Барнауле.

В частности, Альфа-Банк обеспечивает оперативное проведение международных расчётов и валютных платежей, а также безукоризненную работу интернет-банка и мобильного приложения в интересах бизнеса и частных клиентов. Импортёры и экспортеры могут получить в Альфа-Банке бесплатное обслуживание валютного счета на полгода. Тем более, сейчас действует лучший курс на банковском рынке и доступна льготная конвертация, по-прежнему доступна услуга персонального валютного контролера.

В целях поддержки малого бизнеса Альфа-Банк предложил приятный бонус за каждый новый контакт, приведенный в Альфа-Банк — выплачивается компенсация размером в 10000 рублей. При этом стать клиентом Альфа-Банка можно максимально оперативно — меньше, чем за час. А открыть счёт в любой валюте — моментально.

«Альфа-Банк постоянно анализирует рынок, и в зависимости от того, как меняется ситуация в бизнесе, мы предлагаем безопасные и оперативные решения. Наша задача — помочь бизнесу в условиях неопределенности двигаться вперед и не терять своих позиций», — сказала Ирина Бубенко.

Помимо поддержки клиентов с ВЭД, Альфа-Банк принял дополнительный стимулирующий пакет для клиентов среднего и малого бизнеса.

Программы поддержки бизнеса: Увеличение ставки по вкладам с 9% годовых до 18,95% для ИП и до 19,7% для ООО.

Сервис по зарплатным проектам можно подключить в интернет- банке.

По карте Альфа-Бизнес начисляется кэшбэк до 5%.

Запущена акция по начислению 4% на рублевые остатки по спецсчетам для участия в госзакупках.

Альфа-Банк также присоединился к программе льготного кредитования бизнеса на пополнение оборотных средств, разработанной ЦБ РФ вместе с Правительством РФ. Ставка для предпринимателей — не выше 15%, а для среднего бизнеса — не выше 13,5% годовых. Срок кредита — до 1 года. Оформить кредит можно до 30 декабря текущего года.

Дополнительно Альфа-Банк предлагает льготное финансирование под 8,5% на пополнение оборотных средств и инвестиционные кредиты. Отметим, что программа поддержки отдельных отраслей российской экономики имеет ограниченный срок выдачи. Альфа-Банк по-прежнему принимает активное участие в финансировнии отраслей сельхозтоваропроизводителей и АПК в рамках программы Минсельхоза.

По-прежнему популярностью среди предпринимателей малого бизнеса пользуется экспресс-кредитование с предварительным решением за три минуты. Мы запустили новую услугу — «Бизнес-Кредит», когда первые три месяца клиент не платит основной долг и процент по кредиту. Клиент платит 1% от всех поступлений на расчетный счет и 1% за эквайринг.

Также Альфа-Банк в конце прошлого года запустил бесплатную онлайн-бухгалтерию для индивидуальных предпринимателей на патенте. Это специальный режим налогообложения для малого бизнеса. Он работает, как подписка на выбранный период, то есть, сумма налога не зависит от фактических доходов предпринимателя. Разобраться в ней поможет сам Альфа-Банк. Всё уже распланировано: все предстоящие платежи в бюджет находятся в удобном календаре. Предпринимателю остается только в два клика сформировать платежку.

Еще один инструмент поддержки — это максимально простое оформление экспресс-гарантий для малого и среднего бизнеса. Теперь гарантию на сумму до 1 миллиона рублей можно получить по одному документу — паспорту директора компании. Это особенно актуально для исполнителей госзаказа. Для этого не нужно приходить в отделение или открывать расчетный счет, все можно сделать онлайн и получить решение за 10 минут без залога и поручителя.

«Мы всегда предоставляем бизнесу не только высокотехнологичные решения, но и индивидуальный подход. Менеджеры банка готовы проконсультировать и подобрать нужные продукты, — добавляет Ирина Бубенко. — Все наши продукты и технологии направлены на экономию времени предпринимателей и максимальную простоту операций».

АО Альфа-Банк. Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 года