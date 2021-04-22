Мэрия Барнаула пытается заставить предпринимателя снести павильон, торговавший пивом

Администрация Центрального района Барнаула добилась в суде решения о сносе павильона, но владелец намерен его оспорить. Поводом для действий мэрии стало то, что здесь торгуют алкоголем — в частности, пивом. Такие факты сотрудники мэрии зафиксировали в 2020 году. Местные жители утверждают: пивом здесь торговали давно.

Целевое назначение — торговля

Сотрудники администрации обнаружили, что павильон торгует алкогольной продукцией, в марте 2020 года, о чем и составили акт, следует из решения арбитражного суда. В июле они зафиксировали продажу спиртного еще раз.

А в октябре 2020-го проверяющим пришлось даже сделать покупку — чтобы на суд представить доказательство: товарный чек о приобретении пива «Корона экстра» в количестве 1 штука.

Между тем, торговать алкоголем в нестационарных объектах запретил федеральный закон № 171 еще с 1 января 2013 года.

Кроме того, в договоре на размещение нестационарного торгового объекта, заключенного фирмой «Лари» с администрацией, есть условие: целевое назначение — реализация продовольственных товаров.

Павильон на пр. Красноармейском , 71а. Altapress.ru

Судьи велели снести

Нарушение правил и целевого использования — все это стало основанием для администрации расторгнуть договор с фирмой «Лари» по результатам первого, мартовского, выявления факта торговли алкоголем.

Затем администрация потребовала снести павильон. Но владелец — Гоча Тевторадзе — этого не сделал. Тогда администрация подала иск в суд.

На суде представитель «Лари» даже представил справку, что павильон алкоголем не торгует. Но справка судей, изучивших товарный чек о продаже пива, не убедила.

В марте 2021 года арбитраж обязал фирму «Лари» снести павильон и освободить участок. Если она этого не сделает, за первый месяц заплатит 50 тыс. рублей, а затем по 10 тыс. за каждый последующий.

Кроме того, суд дал право администрации Центрального района самой снести павильон и предъявить затраты фирме. В начале апреля от «Лари» поступила в суд апелляционная жалоба.

Павильон на пр. Красноармейском , 71а. Altapress.ru

Запланировал реконструкцию

Жители окрестных домов говорят, что павильон торговал пивом и раньше. Не все из них были этим довольны — у торговой точки по вечерам собирались порой весьма шумные любители горячительного. Однако неясно, поступали ли от жильцов сигналы «куда следует».

Жильцы даже утверждают, что купить там пива можно и сегодня, хотя та половина, где шла торговля, сейчас закрыта, по словам продавцов, «на реконструкцию».

Напомним, с 1 марта в Алтайском крае вступили в силу новые правила работы пивбаров в жилых домах. Теперь такие пивбары либо должны иметь площадь зала 30 кв. метров и более, либо работать как магазины, сократив время торговли пивом до 21:00.