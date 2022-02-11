Freedom Holding Corp., в которую входит Банк «Фридом Финанс», нарастила выручку в 1,5 раза

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года выручка холдинга увеличилась со $100 млн до $146 млн, что обусловлено повышением комиссионных доходов на 64% — с $74 млн до $122 млн. Согласно опубликованным данным, чистая прибыль холдинга за четвертый квартал 2021 года достигла $51 млн, поднявшись более чем на 20% по сравнению с $42 млн, полученными за октябрь-декабрь 2020-го. Прибыль на акцию достигла $0,85, ее рост составил $0,13 или 18%, по сравнению с результатом за аналогичный период предыдущего года. Прочий совокупный доход снизился с $49 млн до $44 млн.

С апреля по декабрь 2021 года активы и обязательства холдинга увеличились на $661 млн и $345 млн соответственно.

Расходы выросли на $44 млн (+87%). Операционные расходы повысились на $29 млн, процентные увеличились на $14 млн, комиссионные — на $2 млн. Динамика данных показателей объясняется, в первую очередь, расширением деятельности холдинга и сопутствующим этому процессу ростом затрат на персонал, а также повышением процентных расходов по клиентским остаткам на банковских счетах. Кроме того, холдинг фиксирует увеличение издержек на получение краткосрочного финансирования на основе соглашений репо по ценным бумагам. Наконец, рост расходов вызван увеличением общего количества брокерских клиентов холдинга и объема проводимых ими сделок.

По состоянию на 31 декабря 2021 года количество брокерских клиентских счетов холдинга достигло 370 тыс.

Геннадий Салыч,

председатель правления Банка «Фридом Финанс»:

— Freedom Holding Corp. вновь продемонстрировал сильные квартальные показатели, нарастив выручку в полтора раза. Наша группа становится все более заметным и крупным игроком на рынке США, и одна из приоритетных задач сегодня — сохранить этот статус и позитивную динамику, а также продолжить успешное развитие во всех регионах присутствия. В России холдинг представлен Банком «Фридом Финанс», одноименной инвестиционной компанией и магазином акций Freedom 24, для которых отчетный период также был весьма успешным и продуктивным. Мы считаем это закономерным результатом постоянной и слаженной работы всех компаний внутри нашей экосистемы, а также реализации стратегии расширения бизнеса и предлагаемых услуг. Уже сегодня мы работаем над внедрением цифровой ипотеки, как это сделали наши коллеги из Казахстана, а также над digital-трансформацией бизнеса внутри группы.

Информация о Freedom Holding Corp.

Freedom Holding Corp. предоставляет финансовые услуги в десяти странах мира. Акции холдинга торгуются на NASDAQ под тикером FRHC. Капитализация составляет около $4 млрд. Деятельность Freedom Holding Corp. регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Рейтинг от S&P Global Ratings — B со стабильным прогнозом.

ИК «Фридом Финанс» — российская часть холдинга, представленная 43 офисами в российских регионах от Владивостока до Калининграда. Входит в рейтинги ведущих операторов Московской биржи, где занимает девятое место по числу зарегистрированных клиентов (более 137 тыс. по итогам января 2021 года).

Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФФИН Банк») — российский частный банк, основанный в 1990 году. Входит в международный холдинг Freedom Holding Corp. и является одним из ведущих игроков в секторе частных инвестиций на рынке России, а также предлагает широкую линейку инвестиционных и классических финансовых продуктов. Банк «Фридом Финанс» — участник Системы страхования вкладов, а также Московской международной валютной ассоциации (ММВА) и Московской биржи. Банк имеет лицензии на осуществление дилерской, брокерской и депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. В настоящее время открыто более 25 офисов Банка «Фридом Финанс» на территории России.