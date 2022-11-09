9 ноября
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Экономика

Михаил Задорнов, банк «Открытие»: золото у россиян стало одной из главных альтернатив долларам и евро

Население в России в качестве альтернатив доллару и евро активно использует золото, валюту близлежащих стран и юань, сообщил в интервью РИА Новости глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Михаил Задорнов, председатель правления банка «Открытие».
Михаил Задорнов, председатель правления банка «Открытие».
Фото Анны Зайковой.

«В качестве альтернативы недружественным валютам у населения, кроме простой конвертации в рубли или перевода валюты за границу, спросом пользуется золото (так было всю первую половину года), высокий интерес к валютам близлежащих стран и довольно большой спрос на юань», — рассказал банкир.

Он напомнил, что в банке «Открытие» есть вклады в юанях как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Есть также задача — предоставить клиентам юаневые активные инструменты, то есть кредиты и облигации, добавил Задорнов.

По его мнению, население России сохранит сберегательную модель поведения, и граждане будут сберегать не только в виде остатков на счетах, но и какую-то долю держать в наличных.

«Доля валютных вкладов населения в российских банках в настоящее время находится на самом низком уровне за всю историю и составляет 9,5%", — отметил Михаил Задорнов.

«Население на начало года держало в российских банках порядка 93 миллиардов долларов и евро, эта цифра последние 15 лет оставалась относительно неизменной. По состоянию же на 1 октября, по данным Банка России, цифра снизилась до 60 миллиардов долларов и евро. Это значит, что с начала года из банков была выведена примерно треть валютных накоплений. Вместе с тем, сохранившиеся 60 миллиардов долларов — тоже очень большая сумма. То есть, две трети своей валюты население по-прежнему держит в российских банках», — добавил банкир.

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