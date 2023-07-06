Разговор с директором филиала РСХБ Николаем Бойко зашел об инвестиционных проектах, реализуемых в регионе и о фестивале фермерской еды «Своё», который пройдет второй раз в Барнауле 2-3 сентября. Виктор Томенко поблагодарил Россельхозбанк за инициативу проведения такого фестиваля.

Это интересный для нашего региона формат. Фермерская продукция традиционно пользуется большим спросом. Поэтому Правительство Алтайского края приветствует проведение выставочных мероприятий, ярмарок, фестивалей, которые помогают сделать качественные продукты питания доступными для максимального числа жителей края. Уверен, что фестиваль фермерской продукции продолжит набирать популярность, а мы будем в этом оказывать поддержку, — сказал Виктор Томенко.

Кроме этого, состоялся короткий обмен мнениями и по другим вопросам деятельности банка в регионе.

Алтайский филиал Россельхозбанка выступил стратегическим партнером крупнейшего агрофорума региона «День Сибирского поля – 2023». С начала этого года Алтайский филиал Россельхозбанка выдал сельхозпредприятиям кредитов на общую сумму порядка 7 млрд рублей, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более 90 % общего объема выдач приходится на льготное финансирование. А всего, за время работы Россельхозбанка на Алтае, аграрная отрасль профинансирована более чем на 200 млрд рублей.

Министр сельского хозяйства РФ и губернатор Алтайского края посетили стенд Россельхозбанка на Дне Сибирского поля – 2023. Фото предоставлено Россельхозбанком.

В ходе рабочего совещания в рамках агрофорума Дмитрий Патрушев отметил, что в прошлом году сельское хозяйство региона показало положительную динамику. Индекс сельхозпроизводства составил 103,8%. Показатель рентабельности сельхозорганизаций в Алтайском крае по итогам прошлого года остается выше среднероссийского уровня. Со своей стороны, Минсельхоз России оказывает АПК региона всю необходимую поддержку. Так, в 2022 году на это было предусмотрено 2,8 млрд рублей, освоено 100%. В 2023 объем господдержки сохранился на уровне прошлого года. В настоящий момент доведено порядка 80%, что больше, чем в целом по стране. В рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в текущем году регион участвует в 7 мероприятиях, на которые было выделено почти 350 млн рублей. Средства пойдут на строительство жилья и дорог, реконструкцию водопроводных сетей, благоустройство и многое другое. Россельхозбанк участвует в финансировании госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

АО «Россельхозбанк»