8 сентября
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Экономика

10 млрд не предел: Россельхозбанк на Алтае выдал рекордную сумму на АПК

За 8 месяцев 2022 года Алтайский филиал Россельхозбанка направил на поддержку АПК Алтайского края и Республики Алтай более 10,2 млрд рублей, что на 3 млрд или более чем 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля объема кредитования АПК по льготной ставке приблизилась к 90% — аграриям было предоставлено по программе 9,2 млрд рублей

АПК.
АПК.
АО "Россельхозбанк"

Существенную поддержку Алтайский филиал РСХБ оказывает аграриям в проведении сезонных работ. С начала года на эти цели было направлено свыше 8,2 млрд рублей, что на 4,7 млрд превысило показатели на эту же дату годом ранее. На инвестиционные цели в сферу АПК двух регионов выдано кредитов более чем на 2 млрд рублей.

«С Россельхозбанком сотрудничаю давно, больше 10 лет. Последние приобретения, за счет кредитных средств Россельхозбанка — трактора К-742 и два китайских трактора YTO. Кроме этого, постоянно кредитуемся по льготной ставке на удобрения, запчасти, ГСМ, средства защиты растений. Сейчас самое горячее время, собрать надо много и виды на урожай хорошие. Почти закончили уборку ржи, яровой пшеницы, в процессе гречиха, рапс», — поделился мнением глава КФХ «Поварова Ю.И.» из Троицкого района Алтайского края Евгений Поваров.

«Алтайский край и Республика Алтай — аграрные регионы, и поэтому своевременное и качественное финансирование отрасли банком у нас всегда в приоритете. Рост объема финансирования во многом связан с повышением доступности кредитных средств для аграриев, появлением специальных программ с кредитными условиями, расширением перечня банковских продуктов и услуг, предназначенных не только для крупных агропредприятий, но и для малых хозяйств, расширением перечня дистанционных услуг. Банк способствует развитию фермерства, обеспечивая для клиентов комфортную среду, удобные сервисы в экосистеме Свое Фермерство и условия для продвижения продукции через маркетплейс Свое Родное», — отметил директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

АО «Россельхозбанк»

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