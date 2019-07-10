Метеорологи озабочены возможным сокращением урожая гречихи на Алтае

Метеоролог заявил, что в некоторых регионах страны, в том числе на юге Западной Сибири, в Алтайском крае, агрокультуру посадили поздно из-за неподходящих погодных условий.
Более точный прогноз можно будет сделать через месяц, сказал эксперт. Однако вероятность того, что урожай гречихи будет меньше прошлогоднего, он считает весьма высокой, указывает БИЗНЕС Online".
Надо сказать, что половина посевных территорий находится на Алтае, поэтому сокращение урожая в регионе существенно влияет на общий урожай по стране.
Однако ранее ТАСС сообщало со ссылкой на эксперта из АГАУ, что на Алтае площади под гречихой сократились из-за падения цен на нее. Эксперт рассказал, что алтайские крестьяне в значительной степени перешли на рапс, который подвержен поражению насекомыми и требует применения инсектицидов.
Их широкое и неправильное применение считается сегодня наиболее вероятной причиной мора пчел.