Метеорологи озабочены возможным сокращением урожая гречихи на Алтае

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции 9 июля заявил о сложной ситуации с гречихой в России, рассказала «Вечерняя Москва». Одной из причин этого он называет то, что аграрии Алтайского края слишком поздно ее посеяли.