На Алтае разорившийся от неплатежей регоператора ТКО подрядчик отсудил у него 2 млн рублей

Предприниматель из Алейска Ирина Петропавловская отсудила у регоператора ТКО «Спецобслуживание-Центральное» более 2 млн рублей, не выплаченные ей за транспортировку отходов. Регоператор с решением суда не согласен и уже подал жалобу в следующую инстанцию.

«Поматросил и бросил»

Ирина и Александр Петропавловские выстраивали свой бизнес по вывозу мусора в Алейске с ноября 2013 года. После мусорной реформы регоператор Алейской (а также Бийской и Заринской) зоны предложил им работать субподрядчиком по частному сектору.

Предложение было интересным — супруги согласились. Однако с первого же месяца регоператор выплачивал подрядчику не полные суммы по акту выполненных работ, предприниматели были поставлены на грань разорения.

В дальнейшем, так и не погасив долг, регоператор передал вывоз мусора другой алейской фирме, в результате предприниматели просто потеряли свой бизнес.

Мусор. CCO

Спорили о количестве и качестве

Петропавловская подала иск в арбитраж, где потребовав вернуть долг. На суде она предъявила акты выполненных работ. Как выяснилось, за все время регоператор выплатил подрядчикахку только 1,1 млн рублей. А вот услуг подрядчик тот на 3,17 млн рублей.

Представитель регоператора попытался оспорить ее расчеты. Он утверждал, что количество граждан в частном секторе Алейска меньше, чем указывает предпринимательница. Говорил, что она нарушала график вывоза отходов.

Петропавловская во своей стропы предъявила суду сведения «Глонасс Центра». И они показали: ее автомобили ежедневно выходили на маршрут.

Виды Алейска. Олег Богданов.

В ходе суда выяснилось также, что регоператор попросил бийский расчетно-кассовый центр внести изменения в информационную базу по Алейску и исправить количество проживающих в городе — но лишь в части лицевых счетов.

Доказательств, что регоператор имел основания вносить изменения, его представитель суду не предоставил. Поэтому за основу расчета долга приняли сведения Ирины Петропавловской.

В декабре 2019 года суд удовлетворил ее требования частично: регоператор должен выплатить долг (2, 02 млн рублей) и пеню (23 тыс.).

14 января «Спецобслужвание Центральное» подало жалобу в следующую судебную инстанцию — в Томске. Жалоба еще не принята.