На базе Сбербанка открылся центр оказания услуг «Мой бизнес»

При обращении к специалистам центра предприниматели могут воспользоваться услугами организаций, входящих в Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства и регионального Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Вадим Коновалов,

и.о. управляющего Алтайским отделением № 8644 ПАО Сбербанк:

Центр оказания услуг для бизнеса — это новый формат предоставления комплекса государственных и муниципальных услуг на площадке кредитной организации, который призван повысить уровень доступности и удобства получения государственных, муниципальных и банковских услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а так же лиц, планирующих открыть свой бизнес и пройти процедуру регистрации. Развитие продуктов для малого и микро бизнеса, а так же некоммерческая поддержка бизнеса являются одними из приоритетных направлений работы Сбербанка. Теперь, благодаря успешному сотрудничеству Сбербанка и МФЦ Алтайского края, мы открываем Центр оказания услуг, что делает более доступными сервисы по предоставлению целого спектра регистрационных, юридических и финансовых услуг, а так же в целом способствует развитию малого и среднего бизнеса в регионе.

Создание сети центров оказания услуг на площадках банков осуществляется в рамках федерального приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как сообщают в управлении Алтайского края по развитию предпринимательсва и рыночной инфраструктуры, являющемся координатром данного проекта на территории региона, главный принцип работы создаваемых центров заключается в возможности получения в них предпринимателями помимо финансово-кредитной поддержки комплекса иных услуг.

В частности, в них можно получить консультации по налогам и сборам, зарегистрировать ипотечный договор и право собственности, получить разрешение на строительство, подать документы на регистрацию юридического лица, воспользоваться услугами Кадастровой палаты и пр. Кроме того, в центрах доступны услуги федеральной Корпорации развития малого и среднего предпринимательства.

Как отмечают в ведомстве, проект создания центров оказания услуг для бизнеса реализуется на условиях государственного частного партнерства с основной целью расширения доступа субъектов малого и среднего бизнеса к инструментам поддержки и оптимизации их предоставления. Сегодня принцип «одного окна» реализуется в организации работы всех инфраструктурных объектов поддержки малого и среднего бизнеса на территории страны и края. В частности, созданный в регионе Центр «Мой бизнес» объединил на одной площадке действующие организации системы поддержки предпринимательства. Эффективность такой интеграции положительно оценивают предприниматели, имея возможность в одно посещение центра получить профессиональные консультации нескольких специалистов, а также пост-сопровождение уже после обращения посредством современных видов связи.