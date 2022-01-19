Наблюдательный совет банка «Открытие» рассмотрел вопрос о присоединении РГС Банка

Интеграция РГС Банка будет осуществляться в соответствии со стратегией группы «Открытие».
Присоединение РГС Банка позволит оптимизировать структуру розничного бизнеса группы на российском рынке, централизовать управленческие функции, сократить расходы на маркетинг и рекламу, унифицировать операционную модель и ИТ-системы интегрируемых банков, а также реализовать синергии от объединения региональных сетей. Все это позволит достичь значительного сокращения издержек группы «Открытие».
Интеграцию РГС Банка планируется завершить до конца 2022 года.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter