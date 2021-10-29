Наращивание темпов. Как в Алтайском крае благодаря господдержке растет промышленное производство

Эффективное использование государственной поддержки в Алтайском крае положительно отражается на повышении роста темпов развития промышленного производства. Так, по данным Алтайкрайстата, в январе-сентябре 2021 года индекс промышленного производства в регионе составил 102,2%.

Если брать в отдельности каждый из четырех секторов экономики, учитываемых при расчете индекса промышленного производства, то в этом разрезе ситуация выглядит следующим образом.

По обрабатывающим производствам индекс составил 101,6%. В энергетическом секторе индекс промпроизводства составил 105,4%.

В отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, зафиксирована наибольшая положительная динамика с индексом 118,7%.

ООО «Барнаульский завод АТИ». Анна Зайкова

В добыче полезных ископаемых индекс промпроизводства в указанный период составил 92,8%.

Если обратить более пристальное внимание на развитие обрабатывающей промышленности, то в этом секторе положительная динамика наблюдается в таких видах экономической деятельности, как производство машин и оборудования — 119,9%. При этом особо следует подчеркнуть, что все предприятия аграрного машиностроения в Алтайском крае работают с превышением объемов прошлого года на 30−50%.

АО «Алтайвагон». Анна Зайкова

Также растет производство текстильных изделий. Здесь индекс составил 118,8%. Главным образом наращиванием темпов производства связано с увеличением выпуска тканей в АО «Барнаульский меланжевый комбинат».

Хорошую динамику за счет увеличения выпуска топливных систем в ООО УК «АЗПИ» показывает производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 119,3%.

АО «Алттранс». Анна Зайкова

В производстве прочих транспортных средств и оборудования индекс промпроизводства составил 109,1% (за счет увеличения выпуска грузовых вагонов); а в производстве электрического оборудования показатель равен 106,1% (за счет увеличения выпуска трансформаторов в АО «Алттранс»).

Говоря о лидерах производства в регионе отметим, что, например, на Меланжевом комбинате с 2021 года началась серьезная модернизация. Так, по данным Минпромэнерго Алтайского края предприятие получило современное оборудование стоимостью более 300 млн рублей. Также на комбинате обновляется лаборатория. И это только часть работ, которые выполняются на предприятии, а увеличение объемов производства на этом предприятии предполагает кратное увеличение водопотребления.

В цехах Барнаульского меланжевого комбината. Дмитрий Кудрявцев

Чтобы поддержать этот проект, краевое правительство включило мероприятия по подведению инженерных сетей к площадке предприятия в заявку на получение инфраструктурного бюджетного кредита.

На эти цели Алтайскому краю было выделено более 940 млн рублей.

В качестве еще одного перспективного проекта, для реализации которого предусмотрена поддержка в виде инфраструктурного бюджета кредита, следует указать строительство нового производственно-складского комплекса компанией «Мартика».

ООО «Мартика». Анна Зайкова

На обеспечение площадки инженерной инфраструктурой региону выделены бюджетные средства в размере более 200 млн рублей.

Всего на развитие инфраструктуры для промышленных предприятий Алтайского края выделено более 1,2 млрд рублей. И это без учета пищевых отраслей, которые являются традиционным для нашего региона драйвером развития промышленного производства.