Нацпроект "Производительность труда" в Алтайском крае обрел нового участника

Ранее компания была успешно отобрана экспертами и стало участником 15 волны реализации нацпроекта в Алтайском крае под руководством Регионального центра компетенций.
В данный момент предприятие завершило «этап подготовки», включавший в себя диагностику производственной деятельности компании, выбор пилотного потока, формирование рабочей группы и ее обучение основам бережливого производства и оптимизации потоков. В качестве пилотного потока выбран цех полуфабрикатов.
В своем выступлении на мероприятии заместитель министра экономического развития Сергей Крыжановский представил предварительные результаты реализации нацпроекта в Алтайском крае, а также рассказал о возможностях системных мер для предприятий – участников национального проекта на федеральном и региональном уровнях.
Директор КАУ «АЦКР» Дмитрий Ляхов в свою очередь обозначил перед участниками важность вовлечения руководителя предприятия и сотрудников в работу по проекту, пожелал удачи и интересной работы.
Генеральный директор АО «Антипинское» Николай Коваленко в рамках совещания основных участников рабочей группы и сотрудников предприятия рассказал об основных целях и задачах, стоящих перед предприятием в рамках реализации нацпроекта, отметил значимость результатов работы для каждого сотрудника и мотивацию активных участников за результаты, достигнутые по итогам 3х и 6ти месяцев.
А эксперт Регионального центра компетенций Елена Моргуль провела презентацию нацпроекта, обозначила порядок и особенности внедрения участниками рабочей группы инструментов бережливого производства, их влияние на эффективное выстраивание производственных потоков, сокращение потерь, повышение производительности труда и результативности производства в целом.
В ближайшие три месяца на предприятии-участнике нацпроекта предстоит активная работа по разработке и внедрению мероприятий по улучшению. Эксперт РЦК будет присутствовать на площадке и консультировать сотрудников предприятия. Дальнейшие этапы предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.
СПРАВКА
Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).
Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.