Вообще-то, радоваться чужим проблемам нехорошо. Но бывают ситуации, когда чьи-то проблемы означают твой успех. Именно это и произошло с российским журналистом Яном Артом за последнее время: перегретая американская экономика слегка подсдулась, подешевела нефть, понизились котировки доллара — а Ян на всём этом неплохо заработал.

Как так получилось? Сейчас поясним.

Предыстория

У финансовых рынков в России репутация, прямо скажем, неоднозначная. И это неудивительно: долгой истории в этом плане у нашей страны нет. А в Англии, например, биржа работает с XVI века, когда у нас был Иван Грозный и опричнина. Разница колоссальная.

Соответственно, у наших людей абсолютно иное восприятие финансовых рынков. Плюс, надо помнить, что в жизнь россиян международные финрынки пришли в 90-е, время очень специфическое. Тогдашний трейдинг был отражением эпохи: колоссальные возможности по зарабатыванию денег, гигантские риски их потерять, огромное количество всевозможных жуликов и практически полная анархия. Романтика!

Особенно нелегко в смысле репутации пришлось рынку Форекс. Все «прелести» 90-х усугублялись двумя моментами. Во-первых, дилеры были иностранными. Это значит: непонятное законодательство, отсутствие офисов в России и фактическая невозможность отстоять свои права в случае чего.

Во-вторых, у бывших советских граждан даже такого понятия как финансовая грамотность не было. Люди зарабатывали шальные деньги в бизнесе, без знаний и навыков штурмовали финансовые рынки, из-за собственной глупости и жадности теряли всё на неудачных сделках — и уходили с рынка навсегда. Обвиняя в своих бедах кого угодно, только не себя самого.

Хорошо, что эти дикие времена остались в прошлом. Не так давно в России наконец-то появился абсолютно легальный, понятный и прозрачный Форекс.

Финрынки для людей

Итак, у нас теперь всё цивилизовано: есть нормальное понятное законодательство, надзор Центробанка, отраслевая организация, система защиты денег клиентов — в общем, полноценная своя юрисдикция. Не хуже, чем на Западе. Добавляем к этому лицензированного российского дилера «Телетрейд Групп» со своей торговой платформой и российского же финансового журналиста Яна Арта — и получаем проект «Арт-трейдинг».

Суть предельно проста: открыто торгуем в российской юрисдикции, прибыль — себе в карман. Задача-минимум: выйти на уровень, когда на доходы от торговли можно будет жить. Задача-максимум: показать, что финансовые рынки вполне доступны обычным людям. А то в голове у публики сформировался стереотип, что трейдинг — это либо для каких-то суперпрофи с университетским финансовым образованием и 20-летним опытом работы в банке, либо для полусумасшедших гениев, которые способны в уме просчитать сложнейшие матмодели.

Мы верим, что это не так. Что на финансовых рынках может зарабатывать любой адекватный человек, независимо от профессии. Естественно, с некоторой подготовкой. Она действительно нужна, поэтому «Арт-трейдинг» рассказывает и показывает всё: что нужно узнать ещё до начала торговли, как выбрать финансовые инструменты, как торговать, как реагировать на прибыль и убытки и многое-многое другое.

И всё это — открыто, с практически ежедневной отчётностью, не скрывая ничего. Вот, например, недавно случилась просадка. Прибыль была на уровне 17%, но рынок лихорадило, поэтому прибыль снизилась до уровня чуть больше 15%. Цифры не поражают воображение, но если сравнить хотя бы с банковским вкладами… То получится, как у депозита в нормальном банке за 2 года. «Арт-трейдинг» вышел на эти уровни за пару месяцев. Спасибо проблемам в американской экономике!

Пенсионная реформа, который год стагнирующая под санкциями экономика, девальвирующийся рубль и прочие приметы времени говорят нам, что надеяться можно только на себя. Ни государство, ни добрый дядя не подготовят вам финансовую подушку безопасности на чёрный день. Поэтому если захотите учиться зарабатывать деньги и перенимать наш опыт — пожалуйста, нам скрывать нечего. Только, пожалуйста, учтите, что деньги требуют к себе серьёзного отношения. Учитесь, не давайте волю эмоциям, соблюдайте правила управления капиталом — и всё будет нормально.