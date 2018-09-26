Новые технологии позволят купить квартиру за 25 минут

В Барнауле вот уже несколько лет не было открытий новых офисов федеральных банков. «Паузу» прервал «Абсолют Банк» — кредитная организация, которая занимает 7-е место* в топ-10 ведущих ипотечных банков страны.

25 сентября состоялось торжественное открытие операционного офиса «Абсолют Банка» в Барнауле, на ул. Малахова.

«Абсолют Банк» в Барнауле планирует заниматься исключительно жилищным кредитованием, поэтому офис открыли в деловом центре с хорошей транспортной доступностью. Формат — специализированный центр по ипотеке. Это значит, что клиенты смогут здесь максимально быстро получить полный комплекс соответствующих услуг — от консультации по любым «квартирным вопросам» и подачи заявки на ипотеку до получения займа на покупку жилья.

Торжественное открытие. Фото: Татьяна Алдабаева

По мнению Ивана Любименко, управляющего директора продаж подразделений сети «Абсолют Банка», в Барнауле и в целом в Алтайском крае есть перспективы в развитии:

Барнаул активно застраивается. Власти края утвердили план по вводу жилья в городе на 2018 год на уровне 478 тыс. кв. м. Это почти на 30% больше, чем было реально введено в прошлом году. В пользу развития говорит и тот факт, что в первом квартале 2018 года региональные застройщики получили достаточно много разрешений на строительство. Так что на ближайшие несколько лет по первичному рынку задел точно есть. А готовые квартиры традиционно востребованы в Барнауле, на них приходится 75% сделок с жилой недвижимостью. Если есть спрос на жилье, то, значит, будет востребована и ипотека — основной финансовый инструмент, который в современных условиях помогает решить квартирный вопрос людям с разным достатком.

— Что вы можете сказать о доступности ипотеки, особенно если учесть не самые простые экономические условия? Так, за последний год в Алтайском крае почти на 3 тысячи рублей упала средняя заработная плата — с 25 до 22 тысяч рублей.

Именно в условиях экономической нестабильности и снижения доходов люди начинают еще серьезнее задумываться о приобретении собственного жилья. Квартира становится приоритетом, «точкой опоры» на годы вперед, более важной, чем, скажем, поездка в отпуск, покупка автомобиля, дорогой бытовой техники или гаджетов. Что касается статистики уровня дохода, то она учитывает официальные заработные платы, а рынок труда далек от того, чтобы полностью быть «белым». Но даже при таком уровне доходов жители Алтая могут позволить себе ипотеку. Банки со специализацией на жилищном кредитовании все чаще предлагают гибкие решения — среди них увеличение срока кредита до 30 лет, повышение максимального возраста заемщика до 65 лет, уменьшение стажа на последнем рабочем месте, единый размер ставки при доходах, подтвержденных справкой 2 НДФЛ и справкой по форме банка.

Любопытно, что «Абсолют Банк» не планирует увеличивать количество офисов в регионе. Вместо этого он делает ставку на обширную сеть компаний-партнеров среди застройщиков и риэлторов и собственную цифровую платформу, запущенную в начале 2018 года.

Торжественное открытие. Фото: Татьяна Алдабаева

Илья Плужников,

управляющий операционным офисом «Абсолют Банка» в Барнауле:

Мы уже подключаем компании-партнеры к нашей цифровой платформе. Это позволит им самостоятельно оформлять ипотеку напрямую в офисах продаж. Как результат — время работы с кредитом по конкретному объекту жилья сократится до 25−40 минут вместо привычных для рынка 3−4 дней. Такая оперативность выгодна всем: застройщику, риэлтору, продавцу квартиры и покупателю. Формула «время — деньги» в условиях инфляции и скачков курса валют становится все более актуальной.

— Не скажется ли быстрота оформления ипотеки на надежности и безопасности?

Цифровой формат в этом смысле очень удобен: вся кредитная документация формируется автоматически, поэтому вероятность ошибок практически исключена. Для принятия решения по выдаче кредита система анализирует более 200 параметров и использует более 50 источников данных — от БКИ до активности потенциального заемщика в соцсетях.

Торжественное открытие. Фото: Татьяна Алдабаева

Технологии и опыт работы в ипотеке на протяжении многих лет дает свое преимущество: ужев 2019 году «Абсолют Банк» планирует войти в топ-5 кредитных организаций региона с максимальными объемами выдачи ипотеки. В этом ему будут способствовать не только диджитал-технологии и скорость в работе, но и аккредитации по госпрограммам — в том числе «детской» и военной ипотеке.

* Источник: http://rusipoteka.ru/ipoteka_sekyuritizaciya/ipoteka_2018/banki_vysshej_ipotechnoj_ligi_podveli_itogi_iyunya_2018_goda