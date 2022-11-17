Новые знания и опыт. Специалисты «Агрофирмы Гудвилл» прошли обучение на «Фабрике процессов»

Тренинг на «Фабрике процессов» для сотрудников ООО «Агрофирма Гудвилл», участвующем в национальном проекте «Производительность труда», состоялся 1 ноября 2022 года. Данное Предприятие реализует нацпроект с июля 2022 года при поддержке Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

В обучении принимали участие 20 представителей компании. В рамках учебно-производственного процесса команда изучала инструменты бережливого производства и оптимизировала процессы через сокращение потерь.

Участие в «Фабрике процессов» логически завершило первый этап обучения специалистов предприятия инструментам бережливого производства в рамках реализации пилотного проекта по улучшению.

Первый этап обучения включал в себя такие тренинги, как «Основы бережливого производства», «Реализация проектов по улучшению», «Картирование», «5С».

На «Фабрике процессов» представители ООО «Агрофирма Гудвилл» прожили все этапы формирования команды от адаптации взаимодействия между собой (так как каждый сотрудник примерил на себя новую и непривычную роль), а также к новому для них производству, до устойчивого функционирования взаимодействия в команде и формирования улучшений, которые и дали свои результаты в оптимизации процесса производства.

Команда достигла всех поставленных целей и получила ценный опыт. А слоганом тренинга стали слова директора компании Евгения Жданова «Работаем на результат!». Такой девиз он озвучил в конце прохождения" Фабрики процессов". Слоган поддержала вся команда.

«Фабрика процессов» — это учебно-производственная площадка, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.

Обучение основано на моделировании процессов сборки «Пульта управления регулятора давления газа Venio-C». Изготовление этого узла является реальным производственным процессом, осуществляемым на ООО «Энгельсское приборостроительное объединение „Сигнал“» в городе Энгельсе Саратовской области.

Процесс состоит из нескольких этапов, во время которых сотрудникам предлагается провести сборку 10 изделий за 20 минут в течение 3-х производственных смен. Улучшая свои показатели с помощью инструментов бережливого производства в каждой последующей смене.

Проведение Фабрик процессов планируется на еженедельной основе. Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20−65−56 или электронной почте rck22@alregn.ru.