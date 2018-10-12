Объем средств на счетах корпоративных клиентов Алтайского филиала Россельхозбанка более чем на 600 млн рублей

Объем средств на расчетных счетах корпоративных клиентов по данным на 01 октября 2018 года составил 1,9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 55,3% или на 677 млн рублей.

С начала 2018 года в филиале открыто 770 расчетных счетов (включая спец. cчета., кор. карты и т.д.). юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а их общее количество по состоянию на текущую дату достигло 7943.

АО «Россельхозбанк» предлагает полный спектр расчетно-кассовых услуг для оперативного ведения бизнеса и постоянно разрабатывает новые предложения и сервисы для МСБ. Так, в настоящее время в Россельхозбанке действует акция «Хорошее началo». Банк предлагает компаниям малого и среднего бизнеса бесплатное открытие счета в рублях и его обслуживание в течение трех месяцев. В качестве дополнительного преимущества РСХБ отменяет комиссию за три календарных месяца, включая месяц открытия счета, на переводы денежных средств в рублях через системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент"/"Банк-Клиент» и «Мобильный банк» на счета в РСХБ и других кредитных организациях. Кроме того, операции по приему и пересчету денежной наличности в рублях в течение одного календарного месяца, в котором был открыт счет, для участников акции также бесплатны. Акция действует до 30 ноября 2018 года.

Борис Бабаев,

заместитель директора Алтайского филиала:

Расчётно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — одна из основных функций банка. В Алтайском филиале РКО ориентировано на удобное, оперативное и надежное проведение финансовых операций клиентов Банка.

Для открытия расчетного счета достаточно одного визита в любую точку продаж Алтайского филиала (при наличии полного пакета документов).