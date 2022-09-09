Объем выдачи ипотеки ВТБ в Алтайском крае в августе вырос на 20%

Клиенты ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай за восемь месяцев оформили более 2,2 тысячи жилищных кредитов на 5,9 млрд рублей. Объем продаж в августе вырос на 20% по сравнению с июлем. Этот показатель увеличивается четвертый месяц подряд.

В августе около 70% объема выдач ипотеки ВТБ в регионе — 670 млн рублей — пришлось на стандартные предложения банка, еще 290 млн рублей составляют кредиты, выданные по льготным госпрограммам. Таким образом, уровень спроса на вторичное жилье вернулся к значениям начала года, что говорит о восстановлении интереса к этой категории недвижимости.

В целом, по итогам восьми месяцев доля льготных программ в общем объеме выдач ВТБ в регионах Алтая превысила 40%. Около 1,3 млрд рублей жители края получили в рамках ипотеки с господдержкой, запущенной в 2020 году, еще 1,2 млрд рублей выдано по программе «семейной ипотеки».

«Мы отмечаем, что рынок ипотеки растет уже несколько месяцев подряд, несмотря на летний сезон и традиционный период отпусков. Очередное снижение ставок по базовым программам, прошедшее в конце июля, существенно поддержало вторичной рынок. Клиенты продолжают реализовывать отложенный спрос первого квартала — в августе объем сделок по сравнению с июлем вырос еще на 20%. При этом, остаются популярными и программы льготной ипотеки: их доля в общем объеме выдач сохраняется на уровне 30% в течение последних трех месяцев», — прокомментировал Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

ВТБ улучшил условия по своим ипотечным программам в конце июля, снизив минимальную ставку на 0,6 п.п. Минимальная ставка по ипотеке доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту ВТБ.

Банк ВТБ ПАО)