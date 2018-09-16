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Объемы экспорта древесины в России достигли исторического максимума

Объем заготовки древесины в первом полугодии 2018 года вырос на 9%, сообщил ТАСС глава Рослесхоза Иван Валентик. Экспорт вырос на 9,9%.

Топор. Дрова.
Топор. Дрова.
СС0

По данным системы ЛесЕГАИС, в первом полугодии 2018 года объем заготовленной древесины в России составил 115,4 млн кубометров и увеличился на 9% в сравнении с соответствующим периодом 2017 года (105,9 млн кубометров).

В 2017 году показатели экспорта выросли на 9,9% до 29,7 млн кубометров, очередной раз обновив исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт составил 3,99 млрд долларов.

«Рост фиксируется пятый год подряд и коррелирует с принятием норм лесного законодательства по учету древесины и сделок с ней», — сказал Валентик.

В целом с момента введения в действие электронной системы учета сделок с древесиной в 2015 году в систему загружено более 1,8 млн деклараций. По мнению главы Россельхоза, использование ЛесЕГАИС делает рынок более прозрачным.

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