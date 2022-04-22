Обучение на «Фабрике офисных процессов» прошли представители органов исполнительной власти Алтайского края

Участие в «Фабрике офисных процессов» прошли 8 апреля 12 представителей Управлений, Министерств, Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края. Обучение провели эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

Всего за один рабочий день государственным управленцам удалось прожить целый учебный квартал, в течение которого они с помощью инструментов бережливого производства осваивали на практике находить и устранять потери, мешающие офисному процессу быть более эффективным.

Участники обучения справились с задачами успешно, показали высокоорганизованную командную работу и заинтересованность. Кроме того, они акцентировали внимание на том, что полученный опыт позволяет применить бережливые технологии в работе органов власти.

Напомним, что «Фабрика Офисных Процессов» (ФОП) являет собой учебную практическую площадку, на которой участники в ходе реального бизнес-процесса получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности организации в целом.

ФОП базируется на подходе «обучение действием» (action learning). Суть данного метода сводится к тому, что обучение происходит путем решения непривычных и нестандартных задач через анализ своего практического опыта и опыта коллег. Фабрика включает в себя три раунда, в течение которых участники должны достичь цели по операционным и экономическим показателям.

Целевая аудитория «Фабрики Офисных Процессов» — это руководители и сотрудники предприятий-участников: директора, заместители директоров по ключевым направлениям, начальники отделов, руководители подразделений, участники рабочих групп проектов улучшений; сотрудники региональных команд.

ФОП открыта в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20−65−56 или электронной почте rck22@alregn.ru.