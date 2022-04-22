22 апреля
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Экономика

Обучение на «Фабрике офисных процессов» прошли представители органов исполнительной власти Алтайского края

Участие в «Фабрике офисных процессов» прошли 8 апреля 12 представителей Управлений, Министерств, Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края. Обучение провели эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития».

Всего за один рабочий день государственным управленцам удалось прожить целый учебный квартал, в течение которого они с помощью инструментов бережливого производства осваивали на практике находить и устранять потери, мешающие офисному процессу быть более эффективным.

Участники обучения справились с задачами успешно, показали высокоорганизованную командную работу и заинтересованность. Кроме того, они акцентировали внимание на том, что полученный опыт позволяет применить бережливые технологии в работе органов власти.

Напомним, что «Фабрика Офисных Процессов» (ФОП) являет собой учебную практическую площадку, на которой участники в ходе реального бизнес-процесса получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности организации в целом.

ФОП базируется на подходе «обучение действием» (action learning). Суть данного метода сводится к тому, что обучение происходит путем решения непривычных и нестандартных задач через анализ своего практического опыта и опыта коллег. Фабрика включает в себя три раунда, в течение которых участники должны достичь цели по операционным и экономическим показателям.

Целевая аудитория «Фабрики Офисных Процессов» — это руководители и сотрудники предприятий-участников: директора, заместители директоров по ключевым направлениям, начальники отделов, руководители подразделений, участники рабочих групп проектов улучшений; сотрудники региональных команд.

ФОП открыта в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20−65−56 или электронной почте rck22@alregn.ru.

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