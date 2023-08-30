Обучения по повышению эффективности офисных процессов прошли в Алтайском крае

Сотрудники исполнительных органов Алтайского края, органов местного самоуправления (города Бийска, Локтевского района) и краевых учреждений с 22 по 25 августа 2023 года прошли обучение по использованию инструментов бережливого производства в офисных процессах. Тренинги были организованы в рамках реализации национального проекта «Производительность труда».

Сотрудники исполнительных органов Алтайского края, органов местного самоуправления и краевых учреждений с прошли обучение по использованию инструментов бережливого производства в офисных процессах. Фото предоставлено КАУ «Алтайский центр кластерного развития».