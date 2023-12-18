Один за всех. Алтайский край установил гречневый рекорд и закрыл более половины общероссийского производства

Насыщенным, сложным и в то же время удачным выдался в 2023 году сельскохозяйственный сезон в Алтайском крае. Не обошлось, конечно, и без рекордов. Так, в нашем регионе собрали небывалое количество гречихи.

Об этом достижении высказался губернатор Алтайского края, подчеркнув:

Наш Алтай из года в год остается самым "гречневым" регионом России. Больше половины общероссийского урожая выращивается у нас. Даже в сложнейших условиях этого года хозяйствам удалось поставить рекорд — по предварительным данным они намолотили 929 тысяч тонн гречки. Это на 100 тысяч тонн больше 2022 года. За всю историю региона такого сбора гречки еще не было.

Успехи Алтайского края, в том числе связанные с производством гречихи, не остались незамеченными и на федеральном уровне. Так, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в своем недавнем обращении к аграриям нашего региона отметил:

Агропромышленный комплекс региона вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности России. На протяжении последних лет край сохраняет высокие показатели в животноводстве и растениеводстве, пищевой и перерабатывающей промышленности. В этом году алтайские аграрии смогли сохранить, а по некоторым направлениям и увеличить объемы производства, тем самым в очередной раз продемонстрировав высокий профессионализм и ответственное отношение к делу. Несмотря на сложные погодные условия, сельхозтоваропроизводители получили около 4,7 миллиона тонн зерна, 1,3 миллиона тонн сахарной свеклы и порядка 1,5 миллиона тонн масличных культур. Регион в очередной раз обеспечил более половины общероссийского производства гречихи.

Алтайский край в 2023 году собрал небывалое количество гречихи. Источник: телеграм-канал Минсельхоза Алтайского края.

Кстати, на роль Алтая, как главного производителя гречихи, Дмитрий Патрушев обращает внимание уже не впервые. Так, во время своего визита в край летом 2023 года, глава федерального Минсельхоза указывал:

Площадь под ключевую для вашего региона культуру, гречиху, превысила 700 тысяч гектаров. Я вас хочу поблагодарить, у нас гречиха — капризная культура с точки зрения дефицита, цен в магазинах. Но если мы увеличиваем площадь, значит, ожидаем больший урожай и меньших колебаний с точки зрения цены.

При этом принципиальное значение имеет тот факт, что гречиха для алтайских сельхозтоваропроизводителей имеет статус высокомаржинальной культуры.

В частности, говоря об аграрных трендах 2023 года, министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин отмечал, что в этом сезона высокую маржинальность имеют, в первую очередь, масличные культуры – в особенности рапс, соя и лен, а среди зерновых наиболее рентабельной культурной как раз-таки выступает гречиха.

В данном случае важно обратить внимание на то, что по показателю маржинальности производства гречихи ситуация в Алтайском крае выглядит позитивно в сравнении с общероссийской тенденцией — в целом по стране в 2023 году наблюдалось снижение доходности возделывания гречихи.

Что касается спроса на алтайскую гречку, то и в этом отношении налицо положительные тренды. Так, говоря о вывозе алтайской сельскохозяйственной продукции за пределы региона, министр сельского хозяйства края Сергей Межин подчеркнул: \