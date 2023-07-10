ООО «СибКомплект» стало участником нацпроекта «Производительность труда» в Алтайском крае.

ООО «СибКомплект» сотрудничает практически со всеми регионами России, от Москвы до Камчатки, а также странами СНГ.
В рамках очного отбора специалисты Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) рассказали представителям предприятия о целях и задачах нацпроекта, довели информацию о том, за счет чего возможно увеличение производительности труда, а также провели ознакомительный осмотр производственной площадки.
Представители компании изучили возможности, которые открываются перед участниками нацпроекта, и определили для себя удобные сроки участия.
Согласно прогнозам, осенью текущего года эксперты РЦК начнут совместную работу с сотрудниками предприятия по выстраиванию производственной системы, организации проектного офиса для формирования системы непрерывных улучшений.
Также запланировано проведено обучения и сертификация внутренних инструкторов по бережливому производству из числа сотрудников ООО для последующей передачи знаний по основам и инструментам улучшений всем работникам организации.
Отметим, что ООО «СибКомплект» стало 78-м предприятием — участником национального проекта «Производительность труда» в Алтайском крае из 87 возможных до конца 2024 года.
С помощью нацпроекта компании нашего региона повышают свою эффективность. Согласно информации, поступающих от предприятий, завершивших активную фазу реализации проекта, среднее время протекания процессов сократилось в среднем в 2,1 раза, а выработка на одного рабочего увеличилась в 1,5 раза, рассказал руководитель Регионального центра компетенций Александр Вагенлейтер.
СПРАВКА
Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).
Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.