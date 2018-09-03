Операторы нашли способ окупить «закон Яровой»

«МегаФон» уже получает от региональных операторов запросы на аутсорсинг систем хранения данных (СХД) для выполнения «закона Яровой». «Пока мы анализируем потребности, после этого сможем принять решение о целесообразности запуска такой услуги», — отметили в компании.

В МТС и «Ростелекоме» также изучают такую возможность. Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский рассказал изданию, что компания будет хранить переговоры и трафик абонентов Tele2, где владеет 45%. Запросы об услугах по хранению данных получает и провайдер «Акадо».

Хранение данных по «закону Яровой» на мощностях других операторов допускается по согласованию с ФСБ. Операторы с 1 июля обязаны хранить в течение полугода все телефонные разговоры абонентов, СМС и электронные сообщения интернет-пользователей, а с 1 октября — весь трафик абонентов в течение 30 суток.

Хранить данные на чужих мощностях можно при согласовании с ФСБ. Однако на данный момент на рынке нет необходимого оборудования для съема и хранения трафика, потому что Минкомсвязи еще не выпустило приказ о его сертификации.

Участники рынка считают, если проблемные вопросы решат, то услуга по хранению данных будет востребована у небольших региональных операторов.