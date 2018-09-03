Читайте нас в соцсетях
4 сентября
Новости
Вся лента
Экономика
274

Операторы нашли способ окупить «закон Яровой»

Федеральные операторы придумали способ, как окупить часть расходов на «закон Яровой». Они предоставят региональным компаниям услуги хранения данных, сообщает «Коммерсант»

Смартфон. Телефон.
Смартфон. Телефон.
СС0

«МегаФон» уже получает от региональных операторов запросы на аутсорсинг систем хранения данных (СХД) для выполнения «закона Яровой». «Пока мы анализируем потребности, после этого сможем принять решение о целесообразности запуска такой услуги», — отметили в компании.

В МТС и «Ростелекоме» также изучают такую возможность. Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский рассказал изданию, что компания будет хранить переговоры и трафик абонентов Tele2, где владеет 45%. Запросы об услугах по хранению данных получает и провайдер «Акадо».

Хранение данных по «закону Яровой» на мощностях других операторов допускается по согласованию с ФСБ. Операторы с 1 июля обязаны хранить в течение полугода все телефонные разговоры абонентов, СМС и электронные сообщения интернет-пользователей, а с 1 октября — весь трафик абонентов в течение 30 суток.

Хранить данные на чужих мощностях можно при согласовании с ФСБ. Однако на данный момент на рынке нет необходимого оборудования для съема и хранения трафика, потому что Минкомсвязи еще не выпустило приказ о его сертификации.

Участники рынка считают, если проблемные вопросы решат, то услуга по хранению данных будет востребована у небольших региональных операторов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка